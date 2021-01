Ghiaccio, codice giallo per quasi tutta la Toscana per mercoledì

Altre notizie brevi

martedì, 12 gennaio 2021, 19:33

"Il Consiglio ha approvato la mozione di Fratelli d'Italia che impegna la Regione a sollecitare il Governo a prevedere ulteriori forme di sostegno per un settore tanto vasto quanto centrale per l'economia territoriale che più di altro ha sofferto della pandemia" annuncia il Consigliere regionale Vittorio Fantozzi, firmatario assieme a...

martedì, 12 gennaio 2021, 16:18

Potere al Popolo rilancia anche a Lucca la mobilitazione di oggi per denunciare quella che ritiene un'"ingiusta sentenza" della Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio."La sentenza emessa dalla Cassazione sulla strage ferroviaria di Viareggio è inaccettabile . esordisce Potere al Popolo .-.

martedì, 12 gennaio 2021, 15:31

Così COBAS - Comitati di base della scuola della provincia di Lucca dopo la tragica scomparsa della collaboratrice scolastica: "Già da ieri eravamo in pensiero per le condizioni critiche della nostra collega caduta dalle scale mentre era in servizio nella sede di Saltocchio dell'Istituto Giorgi.

martedì, 12 gennaio 2021, 14:52

Così l'onorevole Riccardo Zucconi, deputato Fratelli d'Italia, interviene sulla vicenda che ha visto coinvolti la testata Libero Quotidiano e il social Twitter: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

martedì, 12 gennaio 2021, 10:10

L'Arciconfraternita di Misericordia di Lucca è lieta di annunciare che sabato 16 gennaio alle ore 15:30 presso la sede sociale avrà luogo la benedizione di un nuovo mezzo attrezzato per il trasporto di persone anziani e diversamente abili, acquistato grazie all'impegno dei volontari.

lunedì, 11 gennaio 2021, 22:04

“Nel tardo pomeriggio di oggi si è svolta una riunione da me presieduta, con i tecnici comunali e i rappresentanti dell’azienda che è subentrata nella gestione degli impianti di riscaldamento dei plessi scolastici. Erano presenti anche i tecnici della ditta che ha passato le consegne, tutto al fine di avere...

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:54

Tempi rispettati. Come annunciato prima di Natale, da oggi, 11 gennaio, si possono presentare le domande per il bando di aiuti a ristoranti, bar ma anche pasticcerie e ‘imprese del divertimento’ come locali notturni e da ballo, che hanno patito pesanti danni durante i mesi di lockdown prima e poi...

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:51

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 gennaio, sono 199.

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:06

Polemica sui saldi invernali rinviati a fine gennaio: l'ha sollevata il coordinatore regionale di "Fratelli d'Italia" "La nostra delibera parla chiaro - replica l'assessore al commercio e alle attività produttive Leonardo Marras - L'inizio dei saldi sarà il 30 gennaio ma, come è stato per la passata stagione estiva, è...

lunedì, 11 gennaio 2021, 11:52

CONFORMA SRL, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.