Giuseppe Nardi: "Menesini pensi alle buche sull'asfalto della via per Camaiore"

venerdì, 22 gennaio 2021, 12:36

Giuseppe Nardi abitante a Torre in Valfreddana: "Ma oltre asfaltatura della Via Romana si può chiedere a Menesini, nella sua veste di presidente della Provincia, di provvedere a riasfaltare anche la via provinciale per Camaiore. Qui non siamo di fronte ad un campo da golf ma ad un vero e proprio campo di guerra per la diffusione e profondità delle buche nell'asfalto".