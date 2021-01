I colori toscani in Trentino: i convocati per l’Alpe Cimbra Fis Children Cup

giovedì, 21 gennaio 2021, 11:23

Sono 18 gli atleti toscani convocati per l’Alpe Cimbra FIS Children Cup, arrivata alla decima edizione. Ecco le giovani promesse che porteranno i colori del Pegaso sulle piste trentine e che si confronteranno con i coetanei del resto d’Italia: per la categoria Allievi (under 16) sono convocati Alberto Landini dello sci club Abetone, Mirko Santi e Lorenzo Nannini dello sci club Doganaccia, Gianmarco Rocchi dell’Academy School Val di Luce, Tommaso Guidotti del 2000 Ski club. Per le Allieve: Emma Fontanini, Vittoria Zucconi, Emma Alderighi, Clara Colzi dell’Academy School Val di Luce. Per la categoria Ragazzi (under 14): Matteo Dolfi dello sci club Lanciotto, Tommaso Donnini dello sci club Abetone, Samuele Magini e Karl Fredrik Frasnetti dello sci club Doganaccia, Vittorio Costella e Francesco Sarti dell’Academy School Val di Luce. Per le Ragazze toccherà a Valeria Zalum dello sci club Abetone, Giulia Coppedè dell’Academy School, Rebecca Bezzini dello sci club Tracce Bianche. Le gare si svolgeranno il 25 e il 26 gennaio con Slalom e Slalom Gigante e saranno valide per le selezioni alle gare internazionali.