La fotografa Giuditta Pieroni omaggia Lucca

lunedì, 4 gennaio 2021, 11:33

La fotografa Giuditta Pieroni omaggia Lucca e la sua città con le sue belle fotografie nel volume "Lucca For Ever n2" di Fabrizia Vannucci in vendita tramite Amazon. Giuditta Pieroni è parte attiva di via dei Fossi, dove ha lo studio, in cui si possono ammirare le sue foto. Ha partecipato a eventi in città e fa parte del Collettivo Vivi i Fossi e i Fossi dell'Arte.