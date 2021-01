Lavori all'illuminazione pubblica in via del Brennero

Altre notizie brevi

sabato, 16 gennaio 2021, 20:52

Le elezione per il rinnovo degli organi sociali della Misericordia Santa Gemma Galgani, inizialmente previste per il giorno 15 novembre 2020, sono state posticipate, causa covid, al giorno 31/1/2021. Le elezioni si terranno, nel rispetto delle norme di sicurezza, presso la sede della Misericordia, in via Stradone di Camigliano 47,49,51,...

sabato, 16 gennaio 2021, 17:13

“Siamo rimasti particolarmente stupiti della palese impreparazione dell’assessore Baccelli che è entrato in rotta di collisione con la sua collega Spinelli, sul delicato tema delle case popolari.” "Sull'edilizia residenziale pubblica - prosegue il consigliere - in merito, ad esempio, all'ammodernamento degli immobili e la loro successiva assegnazione, occorre pertanto fare...

sabato, 16 gennaio 2021, 15:29

Ancora rischio ghiaccio per quasi tutta la Toscana a causa del rapido calo delle temperature dopo il tramonto, mentre al nord farà la sua comparsa un po' di neve. In serata il termometro si materrà sottozero anche in pianura su gran parte della regione, in particolare nelle zone interne, per...

sabato, 16 gennaio 2021, 15:22

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 gennaio, sono 158. In lucchesia si registrano oggi i seguenti casi: Altopascio 8, Capannori 6, Lucca 9, Montecarlo 3, Porcari 6.

venerdì, 15 gennaio 2021, 14:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 gennaio, sono 169.

venerdì, 15 gennaio 2021, 13:49

Codice giallo per ghiaccio dalle 18 di oggi, venerdì 15 gennaio, alla mezzanotte di domani, sabato 16, in Lunigiana, Casentino e sulle zone appenniniche interessate dalle precedenti nevicate.

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:06

Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. comunica l’avvio di una procedura di Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 Addetto alla gestione/elaborazione dati. Il Bando ufficiale sarà disponibile dal giorno 20/01/2021 sul sito www.lrservizisrl.it nella sezione Società trasparente – Selezioni del Personale – Selezioni aperte.

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:04

È stata firmata stamattina l'ordinanza che dispone l'abbattimento di un platano già morto in via Beato Passi a pochi passi dalla sortita Cairoli. L'abbattimento è conseguente alla nota del servizio fitosanitario della Regione Toscana che conferma la presenza di cancro colorato (Ceratocystis platani) per cui, a norma di legge, l'albero...

giovedì, 14 gennaio 2021, 17:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 gennaio, sono 119.

giovedì, 14 gennaio 2021, 16:00

Qualora non intervengano fatti nuovi, con il 1 aprile la Biblioteca Statale di Lucca non sarà più in grado di offrire alcun servizio al pubblico, per mancanza di personale.