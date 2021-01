Maltempo, codice giallo per ghiaccio dalle 18 di oggi a tutto domani

Altre notizie brevi

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:06

Lucca Riscossioni e Servizi s.r.l. comunica l’avvio di una procedura di Selezione Pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 1 Addetto alla gestione/elaborazione dati. Il Bando ufficiale sarà disponibile dal giorno 20/01/2021 sul sito www.lrservizisrl.it nella sezione Società trasparente – Selezioni del Personale – Selezioni aperte.

venerdì, 15 gennaio 2021, 11:04

È stata firmata stamattina l'ordinanza che dispone l'abbattimento di un platano già morto in via Beato Passi a pochi passi dalla sortita Cairoli. L'abbattimento è conseguente alla nota del servizio fitosanitario della Regione Toscana che conferma la presenza di cancro colorato (Ceratocystis platani) per cui, a norma di legge, l'albero...

giovedì, 14 gennaio 2021, 17:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 gennaio, sono 119.

giovedì, 14 gennaio 2021, 16:00

Qualora non intervengano fatti nuovi, con il 1 aprile la Biblioteca Statale di Lucca non sarà più in grado di offrire alcun servizio al pubblico, per mancanza di personale.

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:29

Le aziende di Trasporto Pubblico Locale toscane aderenti a One Scarl attiveranno a far data dal 25/1/2021 la procedura di ristoro per i passeggeri che non hanno fruito del titolo di viaggio acquistato entro il 3/11/2020 sui mezzi di trasporto pubblico nei mesi di Novembre e Dicembre 2020 a causa...

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:02

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, si rivolge al gruppo di minoranza "SìAmo Lucca" in merito ai fatti di Porta dei Borghi."Se è ancora in tempo - afferma - suggerisco al capogruppo di Sìamo Lucca di non convocare la Commissione di controllo e garanzia per prendere...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:24

Il consigliere comunale Claudia Berti, capogruppo di ' + Capannori ', raccogliendo le istanze della comunità, chiede a Poste Italiane che l'ufficio postale di Guamo venga riaperto in orario pomeridiano.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:23

Alla luce dell'alto numero di domande pervenute la Regione Toscana ha disposto la chiusura anticipata al 15 gennaio (inizialmente fissata a marzo) del bando che prevede incentivi per la trasformazione di caminetti aperti in termocamini e la sostituzione di impianti termici ad uso residenziale alimentati con biomasse, metano, GPL e...

mercoledì, 13 gennaio 2021, 17:11

Come cambieranno le città a seguito del Covid? Come evolveranno i centri urbani? La rigenerazione urbana è un modo per rinnovare il volto delle città, ma può anche rappresentare l’inizio di una trasformazione culturale e sociale delle aree urbane.

mercoledì, 13 gennaio 2021, 16:03

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 13 gennaio, sono 161.