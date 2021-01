Mara Meo in beneficenza per le associazioni del territorio

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:33

Mara Meo, realtà spesso in prima linea in progetti di solidarietà, ha deciso in un momento particolarmente delicato e significativo come quello attuale, di ringraziare alcune delle realtà del territorio che da sempre offrono supporto ed aiuto alla comunità omaggiandoli con dei pasti. Si attiverà quindi nelle prossime settimane per consegnarli direttamente presso diverse strutture. La prima occasione sarà venerdì 29 gennaio con la visita agli amici del Villaggio del Fanciullo. Seguiranno poi altre giornate di consegna nelle varie associazioni e fondazioni del territorio