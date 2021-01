Marchini in riunione con i tecnici per i problemi agli impianti di riscaldamento che si sono verificati oggi

Altre notizie brevi

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:54

Tempi rispettati. Come annunciato prima di Natale, da oggi, 11 gennaio, si possono presentare le domande per il bando di aiuti a ristoranti, bar ma anche pasticcerie e ‘imprese del divertimento’ come locali notturni e da ballo, che hanno patito pesanti danni durante i mesi di lockdown prima e poi...

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:51

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 gennaio, sono 199.

lunedì, 11 gennaio 2021, 17:06

Polemica sui saldi invernali rinviati a fine gennaio: l'ha sollevata il coordinatore regionale di "Fratelli d'Italia" "La nostra delibera parla chiaro - replica l'assessore al commercio e alle attività produttive Leonardo Marras - L'inizio dei saldi sarà il 30 gennaio ma, come è stato per la passata stagione estiva, è...

lunedì, 11 gennaio 2021, 11:52

CONFORMA SRL, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

domenica, 10 gennaio 2021, 19:03

Elisabetta Triggiani e Matteo Petrini di Fratelli d'Italia replicano al sindaco Menesini: "Abbiamo letto con stupore e, più che altro, con dispiacere la risentita replica del sindaco Luca Menesini rispetto al nostro articolo uscito nei giorni scorsi e relativo alla nostra domanda sulle motivazioni che hanno portato la sua giunta...

domenica, 10 gennaio 2021, 15:38

"I riscontri che mi arrivano da tutta la Toscana sono positivi, sia per quanto riguarda i bus che i treni, infatti anche il direttore regionale di Trenitalia Scarpellini mi ha appena chiamato per comunicarmi che non ci sono state criticità o sovraffollamenti.

domenica, 10 gennaio 2021, 15:38

Il consiglio comunale di Lucca, nella sua interezza, ha voluto esprimere all’Associazione “Il Mondo che Vorrei” la totale ed assoluta solidarietà e vicinanza, umana e istituzionale, in questo momento buio di rabbia, di tristezza e delusione.

domenica, 10 gennaio 2021, 14:36

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 gennaio, sono 133.

sabato, 9 gennaio 2021, 18:03

Consani e Torrini invitano alla costruttività: Non ci limitiamo a condannare quello che è successo a Porta dei Borghi, oltre ai pleonasmi e alla ricerca di responsabilità, invitiamo l'Amministrazione a farsi parte diligente affinchè chi si fosse trovato nei pressi di porta dei borghi si rechi senza indugio a sottoporsi...

sabato, 9 gennaio 2021, 17:38

La sala operativa unificata della Protezione civile ha emesso un codice giallo per neve e vento a partire dalla mezzanotte di oggi, sabato, alla mezzanotte di domani, domenica 10 gennaio.