Montemagni (Lega): "Lucca, la scuola riapre, ma si dimentica dei precari"

Altre notizie brevi

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:46

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 gennaio, sono 143.

lunedì, 18 gennaio 2021, 15:16

È stata firmata stamattina l'ordinanza che dispone l'abbattimento di due tigli che si trovano sulle Mura, sulla parte interna della cortina fra i baluardi San Regolo e La Libertà. Secondo la perizia e una successiva nota dell'agronoma Letizia Cipresso, i due esemplari presentano profonde ed estese carie interne che ne...

domenica, 17 gennaio 2021, 18:43

Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani la temperatura scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura.

domenica, 17 gennaio 2021, 16:23

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 gennaio, sono 117.

domenica, 17 gennaio 2021, 16:23

L'associazione culturale Gaetano Salvemini di Lucca si unisce all'appello delle altre associazioni culturali firmiamo la petizione per impedire la chiusura della Biblioteca Statale di Lucca.

domenica, 17 gennaio 2021, 16:18

"No alla chiusura della biblioteca statale di Lucca": recita, così, la petizione online partita per evitare la non riapertura dal primo aprile a causa della mancanza di personale. La sottoscrizione, reperibile sul sito dell' associazione culturale Amici del Machiavelli, si può firmare fino al 28 febbraio.

domenica, 17 gennaio 2021, 11:55

In occasione del "Blue Monday" (lunedì 18 gennaio prossimo sarà la giornata più triste dell'anno, il terzo lunedì di gennaio, secondo quanto riportano tanti social internazionali). Forse questa ricorrenza è solo una trovata pubblicitaria dei network, ma dati i difficoltosi momenti che stiamo tutti attraversando, la Rete Regionale Toscana degli...

sabato, 16 gennaio 2021, 20:52

Le elezione per il rinnovo degli organi sociali della Misericordia Santa Gemma Galgani, inizialmente previste per il giorno 15 novembre 2020, sono state posticipate, causa covid, al giorno 31/1/2021. Le elezioni si terranno, nel rispetto delle norme di sicurezza, presso la sede della Misericordia, in via Stradone di Camigliano 47,49,51,...

sabato, 16 gennaio 2021, 17:13

“Siamo rimasti particolarmente stupiti della palese impreparazione dell’assessore Baccelli che è entrato in rotta di collisione con la sua collega Spinelli, sul delicato tema delle case popolari.” "Sull'edilizia residenziale pubblica - prosegue il consigliere - in merito, ad esempio, all'ammodernamento degli immobili e la loro successiva assegnazione, occorre pertanto fare...

sabato, 16 gennaio 2021, 15:29

Ancora rischio ghiaccio per quasi tutta la Toscana a causa del rapido calo delle temperature dopo il tramonto, mentre al nord farà la sua comparsa un po' di neve. In serata il termometro si materrà sottozero anche in pianura su gran parte della regione, in particolare nelle zone interne, per...