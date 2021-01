Montemagni (Lega): "Regione si adoperi per evitare chiusura biblioteca statale"

Altre notizie brevi

martedì, 19 gennaio 2021, 19:35

Vista la nota odierna di Arpat con la quale è stato comunicato il valore della media giornaliera di Pm10 negli ultimi sette giorni, registrati dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell'aria, che evidenziano il superamento del valore limite giornaliero e viste le previsioni meteo del Lamma...

martedì, 19 gennaio 2021, 18:36

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, attacca il primo cittadino di Capannori, Luca Menesini, sulla produzione di concime dalle sigarette."Grazie al sindaco Menesini - attacca -, anziché verificare se la città viene spazzata con regolarità, si preferisce ritirare targhe premio in ringraziamento di qualche nostra...

martedì, 19 gennaio 2021, 17:08

La pandemia da Covid-19 ha determinato una condizione di isolamento sociale e di mancanza degli abituali supporti formali ed informali, mettendo a dura prova la quotidianità soprattutto delle persone anziane, dei disabili e dei familiari che se ne prendono cura. Diventa così fondamentale ricorrere a strumenti di potenziamento dell’assistenza domiciliare.

martedì, 19 gennaio 2021, 16:04

Visti gli sforamenti dei valori consentiti di polveri sottili registrati negli ultimi giorni e il perdurare delle condizioni meteo critiche, favorevole all'accumulo degli inquinanti nell'atmosfera, il Comune di Capannori a tutela della salute dei cittadini, ha emesso un’ordinanza relativa alla circolazione dei veicoli e al riscaldamento domestico valida da domani...

martedì, 19 gennaio 2021, 16:03

Confartigianato informa le imprese interessate che oggi, mercoledi 20 gennaio, alle ore 16.30, presso la sede di Confartigianato Imprese Lucca in Viale Castracani trav. IV, n. 84, si terrà un importante incontro in videoconferenza con una società che tratta le problematiche del bonus 110% .

martedì, 19 gennaio 2021, 14:35

Vista la nota odierna di Arpat con la quale è stato comunicato il valore della media giornaliera di Pm10 negli ultimi sette giorni, registrati dalle stazioni di fondo della rete di rilevamento della qualità dell'aria, che evidenziano il superamento del valore limite giornaliero e viste le previsioni meteo del Lamma...

martedì, 19 gennaio 2021, 14:30

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 gennaio, sono 131. In lucchesia si registrano 15 nuovi casi di contagio da Coronavirus nella giornata di oggi. Ecco nel dettaglio:

martedì, 19 gennaio 2021, 12:55

“La scuola è per noi una priorità. Il nostro obiettivo è riuscire a tenerla sempre aperta. I presupposti ci sono. Per questo estendiamo la campagna di screening in ogni istituto superiore della Toscana. Dobbiamo continuare a essere responsabili e prudenti. Possiamo farcela, con l’aiuto e la collaborazione di tutti”.

martedì, 19 gennaio 2021, 12:37

"Nei giorni scorsi affermano Annalisa Nocentini, Segretario Generale UIL Toscana e Rodolfo Zanieri, Presidente Uniat Toscana - su alcuni quotidiani locali è emersa una discussione aperta tra due esponenti dell'attuale giunta che guida la Regione Toscana, ovvero l'assessore alle Infrastrutture Stefano Baccelli e l'assessore alle Politiche sociali e all'Edilizia residenziale...

lunedì, 18 gennaio 2021, 16:48

"Tanto per cambiare, come ben rileva il direttivo provinciale lucchese degli insegnanti precari - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - nel contesto della ripresa dell'attività didattica in presenza, seppur parziale, alle superiori, ci si è colpevolmente dimenticati dei tanti docenti e personale Ata precario che, da...