Morte di Grabau, il cordoglio di Andrea Tagliasacchi

Altre notizie brevi

sabato, 2 gennaio 2020, 17:03

Esteso fino alla mezzanotte di domani, domenica 3 gennaio, il codice giallo per pioggia e neve; quello per pioggia riguarda tutta la regione, quello per neve soltanto le aree di nord-ovest (Lunigiana e Garfagnana).

sabato, 2 gennaio 2020, 12:52

Oltre otto milioni di euro. E' l'ammontare della quota di fondi statali destinati alla Regione Toscana per favorire l’inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità fisiche o sensoriali iscritti alle scuole secondarie di secondo grado.

sabato, 2 gennaio 2020, 11:30

«Ho appreso con rammarico la notizia della scomparsa di Enrico Grabau, deceduto nei giorni scorsi. Grabau è stato il primo presidente della Provincia eletto direttamente, dando così il via a una nuova epoca per la storia dell'ente provinciale che, da allora, ha vissuto anche la riforma che lo ha portato...

giovedì, 31 dicembre 2020, 15:09

A circa un mese dall'annuncio del comune di Capannori della ripartenza del servizio "Piedibus", Fratelli d'Italia Capannori torna sull'argomento, chiedendo ulteriore chiarezza sul futuro svolgimento del servizio.

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:58

Ancora piogge in Toscana. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico del reticolo minore che scatterà alle 18 di oggi, giovedì 31 dicembre, nelle le aree nord-occidentali per poi estendersi, dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domani venerdì 1 gennaio,...

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:48

Andrea Giannecchini, presidente della Cna di Lucca, esprime sentite condoglianze al prefetto di Lucca Francesco Esposito per la scomparsa della madre: "Un prefetto cui va riconosciuto il merito di un rapporto forte e attivo con le istituzioni e le associazioni di categoria".

giovedì, 31 dicembre 2020, 14:13

E' uscito "Lucca forever" secondo volume, "il libro che non c'era" dedicato a Lucca e scritto da Fabrizia Vannucci in collaborazione con gli artisti del suo Gruppo face book: "La parola all'immagine". Un libro unico nel suo genere che vuole omaggiare Lucca, città natale dell'autrice, attraverso la partecipazione di illustri...

giovedì, 31 dicembre 2020, 10:42

Un grande concerto con l'Orchestra dell'ISSM "L. Boccherini", diretta da GianPaolo Mazzoli, organizzato con la collaborazione dell'Associazione Musicale Lucchese, il patrocinio del Comune di Lucca, il sostegno della Fondazione Cassa di risparmio di Lucca e la partecipazione straordinaria dello scrittore, giornalista e storico della musica, Sandro Cappelletto .Il concerto sarà...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 20:15

Il Pci si dice contrario alle nuove normative previste dall'European Banking Authority per la definizione di default che le banche europee, e quindi anche quelle italiane, dovranno applicare alle posizioni dei loro clienti. "Si tratta dell'ennesima trovata dei burocrati di Bruxelles, che rischia di dare il colpo finale ai cittadini...

mercoledì, 30 dicembre 2020, 18:14

Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria che ha coinvolto tutti i settori produttivi. Per tutelare la sicurezza dei dipendenti e dei clienti, Cromology ha adottato le misure più appropriate in accordo con le normative.