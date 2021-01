Panchieri (Pd): "Porta dei Borghi, SìAmo Lucca eviti l'autogol"

giovedì, 14 gennaio 2021, 11:02

Il segretario del Circolo Centro Storico del PD, Roberto Panchieri, si rivolge al gruppo di minoranza "SìAmo Lucca" in merito ai fatti di Porta dei Borghi.



"Se è ancora in tempo - afferma - suggerisco al capogruppo di Sìamo Lucca di non convocare la Commissione di controllo e garanzia per prendere in esame i cosidetti fatti di Porta dei Borghi. Voler "ripercorrere i fatti di quella serata, conoscere i turni disposti dal comando quel giorno, acquisire relazioni, tabulati telefonici, rapporti scritti e quant'altro" significa trasformare la commissione consiliare in un organismo inquirente più vicino alle caratteristiche di un'aula di tribunale che non di un organismo politico di confronto su temi. Non voglio pensar male, ma se nel mirino si mette solo la polizia municipale e non altri corpi ben più responsabili della sicurezza in città, significa che c'è unicamente un obiettivo politico, quello di provare a colpire l'assessorato in oggetto. Ma, attenzione agli autogol. A volte per colpire qualcuno in qualsiasi modo si finisce per farne una vittima. Suggerisco, pertanto, al capogruppo di Sìamo Lucca di "evitare un eventuale sconfinamento dei poteri dei rappresentanti politici in quelli dirigenziali prevaricandone i ruoli", come scritto da un autorevole sindacato. Si sa dove si comincia, non si sa dove si finisce".