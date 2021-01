Progetti europei: martedì il seminario di Gritaccess su cultura, accessibilità e turismo

Altre notizie brevi

venerdì, 29 gennaio 2021, 14:18

"È vergognoso quanto dichiarato dal Partito Comunista di Lucca riguardo l'intitolazione di una via a Norma Cossetto e la realizzazione di un monumento alla memoria dei martiri delle foibe". Così, in una nota, interviene Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e commissario FdI della Provincia di Lucca.

venerdì, 29 gennaio 2021, 13:50

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 gennaio, sono 180. In lucchesia sono 25 i nuovi casi di contagio da Coronavirus, così suddivisi: Altopascio 5, Capannori 4, Lucca 16. Nel dettaglio in Toscana:

giovedì, 28 gennaio 2021, 23:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 gennaio, sono 195.

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:33

Mara Meo, realtà spesso in prima linea in progetti di solidarietà, ha deciso in un momento particolarmente delicato e significativo come quello attuale, di ringraziare alcune delle realtà del territorio che da sempre offrono supporto ed aiuto alla comunità omaggiandoli con dei pasti.

giovedì, 28 gennaio 2021, 19:05

Riprendono le visite guidate all'ex ospedale psichiatrico di MaggianoNel rispetto delle norme anti covid, sabato 30 gennaio e sabato 6 febbraio all'ex Ospedale psichiatrico di Maggiano riprendono, a grande richiesta, le visite con audio guida. I turni di ingresso alla struttura sono due, con orario: 9:30 /11:00 e 11:00 / 12:30.

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:45

La Fondazione Giuseppe Pera, insieme a Gesam Reti S.p.A., ha promosso un bando per l'assegnazione di una borsa di studio del valore di 5 mila euro, per sviluppare misure di welfare innovative, nelle aziende erogatrici di servizi pubblici.

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:24

Paolo Hendel legge Italo Calvino in un reading musicale, realizzato grazie a Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca e Teatro del Giglio, accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di...

giovedì, 28 gennaio 2021, 18:04

Si chiama "Talent", e sta giungendo a termine, il progetto finanziato dalla Regione attraverso il FSE e promosso da PTP START attraverso il capofila Polo Tecnologico Scientifico Fermi Giorgi, l'agenzia formativa Formetica e l'agenzia Percorso. Scopo del progetto è di far meglio conoscere lo strumento del cosiddetto Apprendistato duale (che...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 19:14

"Il problema non sono i cinghiali, ma i cacciatori": sono le parole di Lucca per l'ambiente e Europa Verde in risposta a Cia Toscana Nord a seguito dei danni all'agricoltura. "A fine mese termina la caccia al cinghiale e finalmente gli animali non dovranno più avere paura di girare tra...

mercoledì, 27 gennaio 2021, 16:04

Così il segretario del Circolo Centro Storico del PD Roberto Panchieri sul tema della cultura a Lucca: "Ho accolto con grande piacere - afferma - il senso della impegnata discussione delle commissioni consiliari sulla situazione complessiva del Teatro del Giglio e sugli spunti relativi alla riorganizzazione del sistema cultura nella...