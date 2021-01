Protezione civile: allerta meteo arancio per rischio ghiaccio su tutto il territorio

Altre notizie brevi

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:25

La chiusura si è resa necessaria a causa del cedimento registrato sul selciato della strada e alla spalletta del condotto pubblico. Il traffico verrà spostato in riva est.

lunedì, 25 gennaio 2021, 15:15

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 29 gennaio 2021, indetto dai sindacati Si-Cobas, Slai-Cobas e indirizzato ai dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto e della dirigenza, tutti i profili. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

domenica, 24 gennaio 2021, 16:34

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i nuovi positivi di oggi, 24 gennaio, sono 177.

domenica, 24 gennaio 2021, 16:33

Maltempo in Toscana, nuova allerta meteo dalla sala operativa unificata della Protezione civile. E’ prorogato il codice arancione per mareggiate dalla notte di oggi,domenica 24 gennaio fino alla giornata di lunedì 25. In particolare dalla notte di domani è previsto il rapido aumento del moto ondoso a nord dell'Elba fino...

sabato, 23 gennaio 2021, 18:20

«Autorizzare subito le battute di caccia perse durante il lockdown». Lo chiedono i consigliere regionali di Fratelli d'Italia Alessandro Capecchi, Vittorio Fantozzi, Diego Petrucci e Gabriele Veneri. «Come annunciato da Coldiretti – continuano i consiglieri - il numero di animali abbattuti rispetto allo scorso anno si è praticamente dimezzato in...

sabato, 23 gennaio 2021, 18:14

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 gennaio, sono 181.

sabato, 23 gennaio 2021, 11:58

Il Centro Biblico Diocesano richiama l’attenzione alla Giornata della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nel 2019, e che viene celebrata domenica 24 gennaio anche in tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi. Il Centro Biblico, che fornisce strumenti per i gruppi di lettura del Vangelo, sempre reperibili on...

sabato, 23 gennaio 2021, 11:55

Quest’anno il 24 gennaio, festa di San Francesco di Sales patrono dei giornalisti, cade di domenica. Pertanto l’arcivescovo invita i giornalisti e tutti gli operatori dei media locali che vorranno, a partecipare alla Santa Messa festiva, da lui presieduta, in Cattedrale alle ore 10.30.

sabato, 23 gennaio 2021, 10:16

"Per chiarirsi, non voglio offendere nessuno, ma ho il dovere di esprimere un giudizio politico su una carica politica". Inizia così la nota stampa con cui il consigliere comunale di Capannori Bruno Zappia (Lega) replica alle accuse che il presidente del consiglio gli ha rivolto.

venerdì, 22 gennaio 2021, 14:02

Il Centro funzionale (Cfr) della Regione Toscana ha emesso un nuovo bollettino meteo che prolunga lo stato di allerta di colore arancio fino alle 23:59 di sabato 23 gennaio per forti piogge e mareggiate.