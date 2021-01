Zappia (Lega), limite di velocità in via Martiri Lunatesi: "Silenzio del comune a due mesi dalla richiesta"

lunedì, 4 gennaio 2021, 15:54

È dell'11 novembre la richiesta che il consigliere di Capannori Bruno Zappia ha presentato, corredata dalla firma di quaranta residenti, affinché venisse introdotto il limite di 30 km/h nella traversa VIII di via Martiri Lunatesi.

"Quasi due mesi fa - spiega Zappia - con una raccolta firme gli abitanti hanno chiesto all'amministrazione di posizionare in questa via dei segnali di limitazione di velocità, ma per ora non abbiamo ancora saputo nulla". Si tratta di una via interna particolarmente transitata nella quale, secondo il consigliere, auto e autoambulanze passano a forte velocità per giungere alla struttura diurna socio riabilitativa: "Questo costituisce un pericolo per i residenti al quale si aggiunge il fatto che le macchine parcheggiate non garantiscono l'uscita in sicurezza delle auto dei residenti dalle proprie abitazioni".

"L'amministrazione - conclude - aspetta che si consumi il dramma per intervenire? Spero voglia prendere in considerazione le nostre richieste quanto prima".