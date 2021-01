Concime dalle sigarette, critico Zappia (Lega)

martedì, 19 gennaio 2021, 18:36

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, attacca il primo cittadino di Capannori, Luca Menesini, sulla produzione di concime dalle sigarette.



"Grazie al sindaco Menesini - attacca -, anziché verificare se la città viene spazzata con regolarità, si preferisce ritirare targhe premio in ringraziamento di qualche nostra sigaretta in raccoglitori all'ingresso del comune".



"Queste sigarette - incalza - sono usate per fare sperimentazione alla scuola S. Anna di Pisa, finalizzata a produrre concime per piante e fiori dai filtri depurati dal catrame. Grazie a Capannori sarà possibile in futuro fare concime incentivando il fumo da sigarette e, secondo il modello Capannori, l'impianto di compostaggio non va fatto. Questo fiore all'occhiello, l'amministrazione ha rinunciato all'impianto di compostaggio interamente pagato con i fondi regionali, consegnandolo alla città di Livorno; il quale impianto di compostaggio avrebbe portato un grande vontaggio ai cittadini, con l'abbattimento della bolletta che, rispetto ad altri comuni, ci costa quattro volte di più, decine e decine di posti di lavoro e, con la vendita dell'organico, avremmo avuto più introiti".



"Il messaggio che il sindaco Menesini dà ai nostri figli - conclude - è quello di fumare per creare concime per le piante? Grazie Menesini per questo virtuoso futuro "in fumo".