Allarme Multienergia: "Utilizzano il nostro nome per truffare telefonicamente, noi non facciamo telemarketing"

Altre notizie brevi

venerdì, 5 febbraio 2021, 16:20

"Fratelli d'Italia presenterà un ordine del giorno e un emendamento al decreto approvato lo scorso 14 gennaio ed all'esame del Senato per chiedere, nelle zone gialle la riapertura serale dei ristoranti fino alle ore 22, e nelle zone arancioni durante le ore diurne di riaprire a coloro che hanno spazi...

venerdì, 5 febbraio 2021, 13:56

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 5 febbraio, sono 252. Tra Lucca e Piana si registrano oggi 49 nuovi casi di contagio: Altopascio 9, Capannori 17, Lucca 19, Porcari 2, Villa Basilica 2.

venerdì, 5 febbraio 2021, 13:05

"Siamo rimaste esterrefatte - affermano Tiziana Nisini ed Elisa Montemagni, rispettivamente senatrice e capogruppo in consiglio regionale della Lega - nell'apprendere che fra gli oltre trecento lavoratori della scuola arrivati di rinforzo per l'emergenza pandemica a Lucca e provincia, ben l'80 per cento di loro non abbia ancora ricevuto, dal...

venerdì, 5 febbraio 2021, 13:04

A un anno dall'arresto dello studente Patrick Zaki e mentre pochi giorni fa le autorità egiziane hanno rinnovato per l'undicesima volta la sua detenzione preventiva di ulteriori 45 giorni, lunedì 8 febbraio il Comune di Lucca illuminerà di giallo Porta Elisa.

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:45

La biblioteca civica Agorà cerca partner del terzo settore per programmare e progettare insieme interventi innovativi in ambito culturale in relazione ai bisogni espressi dalla comunità. L'obiettivo è quello di mettere in campo attività che stimolino la passione per la lettura e forniscano occasione di crescita e di formazione, promuovendo...

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:33

"La chiusura dei circoli è un problema sociale reale e profondo, avvertito in maniera sensibile dalla stragrande maggioranza dei cittadini". I presidenti Acli e Arci della Toscana, rispettivamente Giacomo Martelli e Gianluca Mengozzi, rimettono in luce la difficoltà dei circoli ricreativi, ricordando il valore sociale delle 1.500 sedi collocate in...

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:29

L’azienda USL Toscana nord ovest comunica che per problemi tecnici l'ufficio Front Office della libera professione, ubicato all'edificio D della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, oggi (5 febbraio 2021) aprirà a partire dalle ore 12.00.

venerdì, 5 febbraio 2021, 11:26

L'associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia della provincia di Lucca, interviene con il suo presidente Piero Mazzei sul blocco degli sfratti: "Confedilizia non è un movimento né un partito politico. È una storica associazione che difende la legalità e i diritti dei proprietari.

giovedì, 4 febbraio 2021, 22:02

“Oggi abbiamo perso un grande amico, l’onorevole Paolo Bartolozzi” commenta commosso il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, la prematura scomparsa dell’eurodeputato, venuto a mancare oggi, 4 febbraio.

giovedì, 4 febbraio 2021, 18:16

“C’è l’occasione di dare nuove prospettive ad una filiera agroindustriale fondamentale come quella della canapa, attraverso un piano di settore articolato e condiviso”. Lo ha sottolineato Confagricoltura nel corso della prima riunione del Tavolo di filiera interministeriale, che ha coinvolto i dicasteri di Politiche agricole, Interno, Giustizia, Sviluppo Economico, e...