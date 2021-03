Allerta meteo giallo per rischio vento

Altre notizie brevi

lunedì, 1 marzo 2021, 19:36

"Abbiamo appreso con orgoglio e soddisfazione che il nostro socio Paolo Azzi è il nuovo presidente nazionale di una Federazione sportiva che ha regalato all'Italia il maggior numero di medaglie in assoluto alle Olimpiadi".Sono le prime parole del presidente del Panathlon International Club di Lucca Guido Pasquini dopo la notizia...

lunedì, 1 marzo 2021, 18:34

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri interviene a seguito della pubblicazione del video di Andrea Colombini dopo le accuse ricevute da alcuni componenti della maggioranza in consiglio comunale: Ho avuto modo di ascoltare il video contenente la lunga dissertazione, meglio sarebbe definirla sproloquio, del Sig.

lunedì, 1 marzo 2021, 17:39

Anche il primo cittadino di Lucca, Alessandro Tambellini, esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Placido: "Esprimo, anche a nome della Giunta comunale, il cordoglio per la morte improvvisa di Vincenzo Placido, da sempre attivo in politica e nel dibattito culturale della città, ma prima di tutto insegnante...

lunedì, 1 marzo 2021, 17:33

La ASL Toscana nord ovest informa che, da oggi sino all’8 marzo 2021, è pubblicata la bozza del Piano Anticorruzione e Trasparenza 2021-2023 che potete trovare in allegato. Eventuali suggerimenti possono essere inviati, entro il termine del 8 marzo 2021, agli indirizzi mail del responsabile anticorruzione Pasquale Scarmozzino pasqualino.scarmozzino@uslnordovest.toscana.it e...

lunedì, 1 marzo 2021, 16:32

Il presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Oriano Landucci, insieme agli organi e ai dipendenti della Fondazione, al presidente della Fondazione Lucca Sviluppo, Alberto Del Carlo, esprime cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Placido, che è stato un componente della commissione cultura della Fondazione Banca del Monte di...

lunedì, 1 marzo 2021, 15:30

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° marzo, sono 283.

lunedì, 1 marzo 2021, 13:45

L’assessore regionale agli enti locali, alla semplificazione e alla legalità, Stefano Ciuoffo, ha visitato insieme al sindaco, Luca Menesini, all'assessore ai servizi al cittadino, Serena Frediani, al presidente vicario del Tribunale di Lucca, Giulio Giuntoli e al giudice tutelare Maria Giulia D'Ettore, l’Ufficio di prossimità che oggi diventa operativo presso...

lunedì, 1 marzo 2021, 13:42

“Il diritto alla salute passa dalla creazione di un sistema sanitario gestito nell’interesse delle persone e non dei grandi gruppi farmaceutici. Finché non otterremo ciò, non potremo parlare di una Europa democratica”.

domenica, 28 febbraio 2021, 21:47

Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, ha commentato la scomparsa di Vincenzo Placido: “Oggi ci lascia una delle colonne della politica lucchese. Un amico, prima di tutto, e un leale compagno di partito. Vincenzo ha sempre interpretato la politica come servizio e anche ultimamente si spendeva senza tregua per la...

domenica, 28 febbraio 2021, 21:45

"Un uomo dal grande spessore culturale e di alto rigore morale - ricorda Alfredo Benedetti presidente della Fondazione Versiliana - Eravamo legati da una reciproca stima e con lui ho condiviso non solo la passione per la politica, ma anche una sincera amicizia di lunga data.