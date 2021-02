Bandiere a mezz'asta al Comune di Lucca per la morte dell'ambasciatore in Congo Attanasio e del carabiniere della scorta Iacovacci

martedì, 23 febbraio 2021, 14:30

Anche al Comune di Lucca, come nel resto d'Italia, le bandiere sono state poste a mezz'asta per commemorare la morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci. I due connazionali sono stai uccisi ieri (22 febbraio) nel corso di un attacco a un convoglio delle Nazioni Unite nel parco dei Virunga, nella parte orientale della Repubblica democratica del Congo.