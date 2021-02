Buoni spesa, pubblicato il secondo avviso

Altre notizie brevi

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:27

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 3 febbraio, sono 174. In lucchesia si registrano in tutto 15 nuovi casi di contagio: Altopascio 1, Capannori 5, Lucca 2, Montecarlo 2, Porcari 5.

mercoledì, 3 febbraio 2021, 14:03

Oggi la Commissione europea presenterà l'"Europe's Beating Cancer Plan": un documento per cancellare i fondi destinati alla promozione di vino, carni e salumi, e che vuole introdurre etichette dissuasive sopra questi prodotti, segnalati come cancerogeni. Per l'agricoltura della Toscana rappresenterebbe un danno enorme sia d'immagine che nelle vendite.

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:45

CONFORMA SRL, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, ricorda che il 17 febbraio 2021 scadono le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che ha l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:35

È in partenza dall'8 febbraio il corso di formazione online organizzato dalla Quec srl di Gragnano (Lucca) per la qualifica di "Tecnico di Cantiere". Il percorso, finanziato da Garanzia Giovani, rivolto a utenti entro i 29 anni, disoccupati e non iscritti ad altri corsi, domiciliati in Toscana e con un...

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:33

Fratelli d'Italia Capannori è da sempre attenta al mondo della scuola e nei giorni scorsi ha protocollato una mozione volta alla variazione del regolamento comunale dei servizi di trasporto degli studenti.

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:29

A seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’azienda torna a fornire le raccomandazioni del caso, precisando di aver già avviato tutte le azioni necessarie per la tutela dei clienti e delle...

mercoledì, 3 febbraio 2021, 13:28

Poste Italiane conferma il suo ruolo sociale a supporto dello sviluppo sostenibile del Paese, coniugando il sostegno al tessuto locale delle piccole e medie imprese con l'impegno "green".

martedì, 2 febbraio 2021, 16:42

Fiumi, ruscelli, paludi, laghi, corsi d'acqua, casse di esondazione rappresentano l’habitat del lavoro del Consorzio di Bonifica, che si occupa non solo di assicurare il loro naturale assetto e funzionamento dal punto di vista prettamente idraulico, ma anche il buono stato di conservazione dal lato ambientale.

martedì, 2 febbraio 2021, 15:15

Sono quattro i comuni della provincia di Lucca inseriti nell’elenco predisposto da TIM relativo all’offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete di accesso secondaria in fibra ottica. Oltre al capoluogo Lucca, figurano Capannori, Viareggio e Castelnuovo di Garfagnana.

martedì, 2 febbraio 2021, 15:14

Esenzione totale per la pubblicità e l'affissione di materiali promozionali e apertura di uno sportello 'Comune Amico' dedicato alle associazioni. Queste le due iniziative varate dall'amministrazione Menesini a sostegno delle associazioni che fanno parte del Forum di Capannori e annunciate dalle assessore al volontariato, Serena Frediani e allo sport, Lucia...