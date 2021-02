Capannori, assistenza per compilazione domande iscrizioni mensa e trasporto scolastico

Altre notizie brevi

sabato, 27 febbraio 2021, 17:08

Riceviamo e pubblichiamo dal professor Claudio Cantini: A seguito delle dichiarazioni rilasciate in una intervista dal rag. Andrea Colombini su un quotidiano on line, comunico che ho dato mandato al mio legale di tutelare la mia immagine di docente di Conservatorio Statale anche a garanzia della Istituzione di Alta Formazione...

sabato, 27 febbraio 2021, 17:03

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve scritto di Umberto Franchi, ex sindacalista e persona coerente e lineare: Esprimo in profondo dolore. Mio fratello Angelo se ne andato all'ospedale di Lucca stamattina, da solo a causa delle misure Covid. Angelo era sofferente e per i medici non è stato possibile salvarlo.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:15

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 febbraio, sono 358.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:02

L’ospedale di Lucca si conferma punto di riferimento per la chirurgia vertebrale. Infatti anche Orazio Santonocito, direttore della Neurochirurgia di Livorno e dell’area aziendale “testa collo”, da lunedì 1° marzo effettuerà al “San Luca” interventi di questo genere.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:02

Alla luce del grande successo della passata estate, il Comitato Culturale Tecnico Scientifico della Fondazione Michel de Montaigne e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bagni di Lucca ripropongono per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 la Seconda Edizione delle Passeggiate Estive a Bagni di Lucca fra arte,...

sabato, 27 febbraio 2021, 15:51

Allerta meteo giallo per rischio vento dalle 16 di oggi, sabato 27 febbraio, alle 14 di domani domenica 28 febbraio. E' istituito il divieto di transito veicolare e pedonale sul viale dei Tigli, all'interno della Pineta di Levante e Pineta di Ponente, compresi i viali Capponi e Cadorna oltre tutta...

sabato, 27 febbraio 2021, 12:54

Tempo ancora soleggiato in Toscana, ma tra la serata di oggi e il primo pomeriggio di domani, domenica, sono attesi venti in rinforzo da nord est con forti raffiche allo sbocco delle valli, sulla costa centrale e sui crinali.

sabato, 27 febbraio 2021, 11:12

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera di Clara Mei che replica all'attacco personale del professor Cecconi: "Il prof. Cecconi non può prendere un mozzicone di frase e costruirci sopra la leggenda metropolitana che diciamo di no a tutto.

sabato, 27 febbraio 2021, 09:24

Lunedì 1 marzo l’assessore regionale agli enti locali, semplificazione e legalità, Stefano Ciuoffo, sarà a Capannori (Lu) dove, alle 10.30, presso il palazzo Comunale in Piazza Aldo Moro 1, verrà aperto al pubblico l’Ufficio di prossimità, una sorta di sezione decentrata degli uffici del Tribunale.

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:24

Il presidente della Regione Toscana, anche alla luce dei provvedimenti assunti dal TAR del Lazio, conferma che le estetiste ed i tatuatori possono rimanere aperti anche in zona rossa. "Per ora non è il caso di Lucca - dichiara Confartigianato -, che è in zona arancione, ma almeno abbiamo un’indicazione...