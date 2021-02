Capannori, sostegno del comune alle associazioni del "Forum"

martedì, 2 febbraio 2021, 15:14

Esenzione totale per la pubblicità e l'affissione di materiali promozionali e apertura di uno sportello 'Comune Amico' dedicato alle associazioni. Queste le due iniziative varate dall'amministrazione Menesini a sostegno delle associazioni che fanno parte del Forum di Capannori e annunciate dalle assessore al volontariato, Serena Frediani e allo sport, Lucia Micheli nel corso di un incontro con il coordinamento del Forum. Secondo il nuovo regolamento approvato dalla giunta, e che presto sarà all'attenzione del consiglio comunale, le associazioni del Forum che finora usufruivano di una riduzione del 50% della tariffa, adesso godranno dell'esenzione per la promozione di eventi ed attività (ad esempio per la diffusione di volantini) e per l'affissione in spazi pubblici di locandine e manifesti. Le associazioni non iscritte al Forum continueranno ad usufruire dello sconto del 50%.

Per supportare le associazioni, inoltre, entro febbraio sarà aperto uno sportello 'Comune amico', al quale sarà possibile rivolgersi previo appuntamento. Un professionista darà informazioni e supporto per alcuni adempimenti, come, ad esempio, l'organizzazione di eventi pubblici, l'iscrizione al registro nazionale degli enti del terzo settore, i bandi di finanziamento rivolti alle associazioni. Lo sportello sarà attivo per due giorni alla settimana presso l'Urp della sede comunale di Piazza Aldo Moro.

"Gli effetti dell'emergenza Covid hanno molto pesato sulle associazioni che si sono trovate a dover fermare o comunque a ridurre molto la loro attività - spiegano Frediani e Micheli-. Per questo motivo abbiamo messo a punto alcune misure di sostegno alla vita associativa, per aiutare le associazioni a riprendere gradualmente, sempre in base alle prescrizioni nazionali, la loro attività a favore di tutta la comunità capannorese. Un aiuto di tipo economico per sostenere l'attività di promozione delle attività e un aiuto di consulenza per aiutarli nel disbrigo di pratiche burocratiche e per ricevere informazioni".