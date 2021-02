Ciaspolata a San Pellegrino in Alpe

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:34

Sabato 13 febbraio - Ciaspolata a San Pellegrino in Alpe: San Pellegrino in Alpe, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è il paese più alto di tutto l'arco Appenninico. Luogo di frontiera, ricco di leggende e storie del passato, è il posto ideale per godere delle belle nevicate che si preannunciano questa settimana.Ritrovo ore 8.00 parcheggio Esselunga Marlia (LU)

COSA PORTARE: Scarpe Escursionismo invernali (INDISPENSABILI) e calze pesanti. Abbigliamento a strati invernale. Giacca antivento/antipioggia.1 litro d'acqua. Generi di conforto.

Pranzo al sacco.

Numero partecipanti: 15 persone MAX.

Difficoltà: E (escursionistico), impegno medio +

RICHIESTA BUONA CONDIZIONE FISICA.

Bambini sopra 10 anni.

Lunghezza del percorso: 8.5 Km circa

Dislivello: +300mt

Durata attività: 5 ore circa.

Rientro previsto (alle auto) : 16.00

Costo: Euro 15,00 comprensivo di servizio Guida Ambientale Escursionistica e Assicurazione RC. + € 6,00 noleggio ciaspole e bastoncini

Euro 10,00 per i bambini sotto i 14 anni (accompagnati da un adulto).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

L'evento avrà luogo con un minimo di 7 partecipanti e potrà essere annullato/rinviato in caso di maltempo ad insindacabile giudizio della Guida.

Per prenotazioni: https://forms.gle/Ab6LGfeLpejx2yku9

Per info Alessandro 340-2798654 o scrivi a officinanatura@gmail.com



Domenica 14 febbraio - Ciaspolata al Passo di Pradarena: Il meteo si preannuncia imbiancato sulle vette del nostro Appennino e noi ci prepariamo ad una domenica sulle ciaspole nella zona del Passo di Pradarena. Da lì ci dirigeremo in prossimità del M.te Sillano per poi ridiscendere nella faggeta e rientrare alle auto. Possibilità di terminare l'attività in modo godereccio con un pranzo all'Oasi di Lamastrone.Ritrovo ore 7.45 parcheggio Esselunga Marlia (LU)

COSA PORTARE: Scarpe Escursionismo invernali (INDISPENSABILI) e calze pesanti. Abbigliamento a strati invernale. Giacca antivento/antipioggia. 1 litro d'acqua.Generi di conforto.

Per chi interessato possibilità di fermarsi a pranzo all'Oasi Lamastrone (prenotazione obbligatoria - fino a esaurimento posti).

Numero partecipanti: 15 persone MAX.

Difficoltà: E (escursionistico), impegno medio -

Bambini sopra i 10 anni.

Lunghezza del percorso: 5.5 Km circa

Dislivello: +350mt

Durata attività: 3.5 ore circa.

Rientro previsto (alle auto) : 13.30

Costo: Euro 15,00 comprensivo di servizio Guida Ambientale Escursionistica e Assicurazione RC + € 10 noleggio ciaspole e bastoncini

Euro 10,00 per i bambini sotto i 14 anni (accompagnati da un adulto).

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA!

L'evento avrà luogo con un minimo di 7 partecipanti e potrà essere annullato/rinviato in caso di maltempo ad insindacabile giudizio della Guida.

Per prenotazioni: https://forms.gle/Ab6LGfeLpejx2yku9

Per info Alessandro 3402798654 o scrivi a officinanatura@gmail.com