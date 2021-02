Confartigianato: "Estetiste e tatuatori possono rimanere aperti anche in zona rossa"

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:24

Il presidente della Regione Toscana, anche alla luce dei provvedimenti assunti dal TAR del Lazio, conferma che le estetiste ed i tatuatori possono rimanere aperti anche in zona rossa. "Per ora non è il caso di Lucca - dichiara Confartigianato -, che è in zona arancione, ma almeno abbiamo un’indicazione autorevole da fornire a tutti gli operatori del settore che possono così programmare gli appuntamenti con i loro clienti. Finalmente un chiarimento che non viene fornito, almeno per le estetiste lucchesi, all’ultimo momento come successo in passato. Segnaliamo che le province di Pistoia e Siena sono state messe in zona rossa. Per ulteriori informazioni si prega di contattare i nostri uffici".