Confartigianato Imprese Lucca, quadro temporaneo aiuti di stato prorogato dalla commissione fino al 31 dicembre 2021

giovedì, 11 febbraio 2021, 12:56

A causa del perdurare dello stato di pandemia, raccogliendo peraltro una sollecitazione di Confartigianato in ambito europeo, attraverso SME United, il 28 gennaio il Temporary framework (documento che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri possono definire le misure di aiuto per le imprese colpite economicamente dall’emergenza coronavirus)è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2021, con l'obiettivo di permettere agli stati membri di continuare a sostenere le imprese in deroga alla disciplina generale sugli aiuti di stato.

Oltre alla proroga, peraltro, la Commissione è intervenuta aumentando anche i massimali per gli importi massimi concedibili, prevedendo nuovi massimali più che raddoppiati rispetto ai precedenti limiti.

I nuovi massimali sono, infatti pari a:

225mila euro per impresa operante nella produzione primaria di prodotti agricoli (in precedenza 100mila);

270mila euro per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura (precedentemente 120mila);

1,8 milioni per le imprese in tutti gli altri settori (in precedenza 800mila)

Come in passato, gli aiuti concessi ai sensi del Quadro temporaneo possono essere combinati con aiuti in “de minimis” fino a 200mila euro per impresa (fino a 30mila per impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura e fino a 25mila per impresa operante nel settore agricolo) nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per le imprese particolarmente colpite dalla crisi da Covid – 19, con perdite di fatturato pari ad almeno il 30% nel periodo ammissibile rispetto allo stesso periodo del 2019, lo Stato potrà contribuire alla parte dei costi fissi sostenuti non coperti da corrispettive entrate, per un nuovo importo fissato a 10 milioni di euro per impresa in luogo dei precedenti tre milioni.

Inoltre, nel nuovo Quadro temporaneo gli Stati membri possono convertire, fino al 31 dicembre 2022, gli strumenti rimborsabili concessi – inclusi finanziamenti e prestiti – in contributi in conto capitale diretti anche in un momento successivo all'acquisizione da parte dell'impresa, consentendo così agli Stati di scegliere la misura del fondo perduto in luogo della precedente forma di aiuto erogato come finanziamento rimborsabile.

Vedremo se anche l'Italia adotterà questo strumento che ovviamente richiede elevate coperture finanziarie per far fronte alla convertibilità dei finanziamenti rimborsabili attivati.