Contributo aggiuntivo della Regione per il 'pacchetto scuola'. I beneficiari salgono a 550

Altre notizie brevi

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:25

Prosegue l'impegno di "Sinistra con" nella raccolta di firme per la proposta di legge di iniziativa popolare "Norme contro la propaganda e la diffusione di messaggi inneggianti a fascismo e nazismo e la vendita e produzione di oggetti con simboli fascisti e nazisti" promossa dal comune di Stazzema."Contro ogni sottovalutazione...

giovedì, 11 febbraio 2021, 15:15

Come già annunciato da tempo, lunedì 15 febbraio 2021 scadranno i termini per presentare le domande di candidatura al ruolo di garante dell’infanzia e per il garante delle persone con disabilità.

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:26

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 febbraio, sono 291.

giovedì, 11 febbraio 2021, 14:25

Tre appartamenti confiscati alla criminalità organizzata saranno assegnati temporaneamente ad altrettante imprese che li potranno utilizzare per migliorare la loro attività in questo periodo di pandemia. L’Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata li ha assegnati alla Camera di commercio di Lucca, in comodato gratuito e...

giovedì, 11 febbraio 2021, 13:09

Domenica 14 alle 17.30 la biblioteca popolare S.Concordio organizza la presentazione on-line del libro "I signori delle città" con gli autori. Un'approfondita indagine per capire cosa sono le fondazioni bancarie e che potere hanno. Nel momento in cui nella nostra città la fondazione Cassa di Risparmio si appresta ad una...

giovedì, 11 febbraio 2021, 12:56

A causa del perdurare dello stato di pandemia, raccogliendo peraltro una sollecitazione di Confartigianato in ambito europeo, attraverso SME United, il 28 gennaio il Temporary framework (documento che disciplina le condizioni alle quali gli Stati membri possono definire le misure di aiuto per le imprese colpite economicamente dall’emergenza coronavirus)è stato...

giovedì, 11 febbraio 2021, 12:56

In occasione del 'Giorno del Ricordo' si è tenuta ieri (mercoledì) al parco 'Pandora' di Segromigno in Monte una iniziativa di commemorazione realizzata dal Centro Commerciale Naturale di Segromigno in Monte. Dopo l'Inno d'Italia è stata ascoltata la testimonianza registrata di un esule da Pola e sono intervenuti i rappresentanti...

mercoledì, 10 febbraio 2021, 20:55

"Una delle zone del capannorese piu' belle è sicuramente la zona sud, la quale purtroppo è lasciata completamente all'incuria ed al degrado (vedi le strade dissestate in molti punti) senza essere valorizzata.Viene ricordata solamente una volta l'anno, con la mostra delle camelie - dichiarano Paolo Ricci e Matteo Petrini di...

mercoledì, 10 febbraio 2021, 18:00

Avviato l’iter che porterà alla realizzazione dell’asse suburbano di Lucca. Si è riunita oggi per la prima volta la Conferenza dei servizi funzionale all’Accordo di programma per l’opera, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, su mandato del presidente Eugenio Giani, ed il sindaco di Lucca...

mercoledì, 10 febbraio 2021, 14:40

“Prendiamo atto del ritorno alla zona arancione, era presumibile infatti una recrudescenza dopo la folla delle scorse settimane” afferma Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia.