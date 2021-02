Coronavirus, 16 nuovi contagi

Altre notizie brevi

martedì, 9 febbraio 2021, 20:17

Saranno 7 le sedi “meso”, quelle di media grandezza (in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno), in cui giovedì 11 febbraio alle ore 14 (fino alle 19) partirà sul territorio dell’Azienda USL Toscana la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

martedì, 9 febbraio 2021, 20:11

A causa della parziale caduta di un muro il cimitero di Gragnano resterà chiuso nella parte bassa per alcuni giorni per consentire all'amministrazione comunale, prontamente intervenuta, di eseguire i lavori di messa in sicurezza. La parte alta del cimitero resta aperta al pubblico.

martedì, 9 febbraio 2021, 20:06

I gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Lucca esaltano l'operato della giunta Tambellini a seguito di una serie di dati apparsi negli ultimi giorni:

martedì, 9 febbraio 2021, 15:46

E’ già in fase di consegna, nella giornata di oggi, 9 febbraio, la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, destinata alla Toscana: in tutto 15.400 dosi, di cui 3.400 dosi saranno consegnate, alle ore 13, al “Misericordia” di Grosseto per la Asl Sud Est; 5.100 dosi, alle 15.30, agli...

martedì, 9 febbraio 2021, 15:45

Codice arancione per mareggiate e vento dalla mezzanotte alle 18 di domani, mercoledì 10 febbraio. Lo ha emesso la sala operativa unificata della Protezione civile regionale per il perdurare in Toscana del flusso di correnti atlantiche che portano venti, mare agitato e precipitazioni diffuse e abbondanti.

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:38

Mentre la politica nazionale si prepara a rielaborare il programma per ottenere i miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa per il piano di investimenti conosciuto come Recovery Found, che saranno davvero utili solo se accompagnati da un insieme di progetti credibili, Lucca emerge a livello nazionale come terzo Comune...

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:37

Sono pronte le prime strutture dedicate alla vaccinazione su più larga scala degli under 55, grazie all’arrivo dei vaccini di AstraZeneca.

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:34

Sabato 13 febbraio - Ciaspolata a San Pellegrino in Alpe: San Pellegrino in Alpe, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è il paese più alto di tutto l'arco Appenninico. Luogo di frontiera, ricco di leggende e storie del passato, è il posto ideale per godere delle belle nevicate che...

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:57

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 febbraio, sono 191.

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:55

Giovedì 11 febbraio è la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes. Nella città di Lucca vi è una particolare venerazione alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Giusto, nell’omonima piazza del centro storico: infatti la mattina alle 9.30 ci sarà un rosario e a seguire alle 10 una...