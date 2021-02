Coronavirus, 49 nuovi casi in lucchesia

Altre notizie brevi

"Siamo rimaste esterrefatte - affermano Tiziana Nisini ed Elisa Montemagni, rispettivamente senatrice e capogruppo in consiglio regionale della Lega - nell'apprendere che fra gli oltre trecento lavoratori della scuola arrivati di rinforzo per l'emergenza pandemica a Lucca e provincia, ben l'80 per cento di loro non abbia ancora ricevuto, dal...

A un anno dall'arresto dello studente Patrick Zaki e mentre pochi giorni fa le autorità egiziane hanno rinnovato per l'undicesima volta la sua detenzione preventiva di ulteriori 45 giorni, lunedì 8 febbraio il Comune di Lucca illuminerà di giallo Porta Elisa.

La biblioteca civica Agorà cerca partner del terzo settore per programmare e progettare insieme interventi innovativi in ambito culturale in relazione ai bisogni espressi dalla comunità. L'obiettivo è quello di mettere in campo attività che stimolino la passione per la lettura e forniscano occasione di crescita e di formazione, promuovendo...

"La chiusura dei circoli è un problema sociale reale e profondo, avvertito in maniera sensibile dalla stragrande maggioranza dei cittadini". I presidenti Acli e Arci della Toscana, rispettivamente Giacomo Martelli e Gianluca Mengozzi, rimettono in luce la difficoltà dei circoli ricreativi, ricordando il valore sociale delle 1.500 sedi collocate in...

L’azienda USL Toscana nord ovest comunica che per problemi tecnici l'ufficio Front Office della libera professione, ubicato all'edificio D della Cittadella della Salute “Campo di Marte”, oggi (5 febbraio 2021) aprirà a partire dalle ore 12.00.

L'associazione della Proprietà Edilizia-Confedilizia della provincia di Lucca, interviene con il suo presidente Piero Mazzei sul blocco degli sfratti: "Confedilizia non è un movimento né un partito politico. È una storica associazione che difende la legalità e i diritti dei proprietari.

“Oggi abbiamo perso un grande amico, l’onorevole Paolo Bartolozzi” commenta commosso il senatore di Forza Italia Massimo Mallegni, la prematura scomparsa dell’eurodeputato, venuto a mancare oggi, 4 febbraio.

“C’è l’occasione di dare nuove prospettive ad una filiera agroindustriale fondamentale come quella della canapa, attraverso un piano di settore articolato e condiviso”. Lo ha sottolineato Confagricoltura nel corso della prima riunione del Tavolo di filiera interministeriale, che ha coinvolto i dicasteri di Politiche agricole, Interno, Giustizia, Sviluppo Economico, e...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 4 febbraio, sono 224. Tra Lucca e Piana si registrano in tutto 46 nuovi casi di contagio: Altopascio 9, Capannori 8, Lucca 21, Montecarlo 5, Porcari 3.

La Commissione consiliare politiche sociali e della salute e il Tavolo della disabilità del Comune di Lucca, in seduta congiunta, hanno voluto commemorare nel contesto delle iniziative del Giorno della memoria una strage particolarmente efferata quella dei disabili nel corso degli anni '30 e '40 del Novecento.