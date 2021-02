Coronavirus, 50 nuovi contagi

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:59

Una giornata di sciopero (che proseguirà fino alle 19 di oggi) per i lavoratori delle aziende che offrono il servizio di consegna a Amazon. La Uiltrasporti Toscana con questa iniziativa ha voluto rimarcare la propria contrarierà al ricorso alla cassa integrazione per un settore che durante la pandemia ha visto...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:58

Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:39

"Riteniamo incomprensibile il secco "No" del Governo agli emendamenti che Fratelli d'Italia aveva presentato per chiedere una proroga circa l'invio delle cartelle esattoriali a migliaia di cittadini e aziende italiane. Sarebbe stato un atto dovuto perché se si vuole parlare di rilancio, questo sarebbe stato il momento ed il modo giusto.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:41

Si chiude il percorso di partecipazione propedeutico all'adozione del Piano Operativo del Comune di Lucca.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:38

Dichiarazione di Michele Massari segretario della FP CGIL di Lucca e Andrea Bacci della segreteria UILTRASPORTI di Lucca: Innanzitutto esprimiamo soddisfazione per la decisione di GEA srl di procedere a nuove assunzioni attraverso 2 bandi di selezione pubblica.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:37

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato la dottoressa Francesca Torelli Consigliera di fiducia. La Consigliera di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza gratuita alle dipendenti e ai dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo con l’AUSL Toscana nord ovest che siano oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 09:34

Continua la campagna di formazione della Cecchini Cuore ONLUS a Lucca. Il Corso BLS-D è stato organizzato dal Nucleo Cinofilo Autieri Italia Lucca si svolgerà il giorno 27 Febbraio 2021 alle ore 09,00 presso la sede dell'Associazione "LA CORTE" in via di Cortinella, 8/A a Marlia-Lucca (accanto alla sede della...

martedì, 23 febbraio 2021, 21:22

Infiltrazioni mafiose: anche il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, firma il protocollo per la tutela dell’economia nel settore turistico e commerciale.

martedì, 23 febbraio 2021, 16:41

Grazie anche al decisivo contributo di Fratelli d'Italia, la Commissione Sviluppo Economico ha approvato all'unanimità un atto che impegna la Regione ad attivare importanti misure di sostegno alle aziende toscane danneggiate dalla crisi economica dovuta alla pandemia."Il nostro impegno si è concentrato sui ristori alle agenzie di viaggio, alle guide...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:30

Anche al Comune di Lucca, come nel resto d'Italia, le bandiere sono state poste a mezz'asta per commemorare la morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci. I due connazionali sono stai uccisi ieri (22 febbraio) nel corso di un attacco a un convoglio...