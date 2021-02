Corso di formazione “PIT STOP-Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)”

Altre notizie brevi

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:38

Mentre la politica nazionale si prepara a rielaborare il programma per ottenere i miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa per il piano di investimenti conosciuto come Recovery Found, che saranno davvero utili solo se accompagnati da un insieme di progetti credibili, Lucca emerge a livello nazionale come terzo Comune...

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:37

Sono pronte le prime strutture dedicate alla vaccinazione su più larga scala degli under 55, grazie all’arrivo dei vaccini di AstraZeneca.

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:34

Sabato 13 febbraio - Ciaspolata a San Pellegrino in Alpe: San Pellegrino in Alpe, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è il paese più alto di tutto l'arco Appenninico. Luogo di frontiera, ricco di leggende e storie del passato, è il posto ideale per godere delle belle nevicate che...

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:57

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 febbraio, sono 191.

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:55

Giovedì 11 febbraio è la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes. Nella città di Lucca vi è una particolare venerazione alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Giusto, nell’omonima piazza del centro storico: infatti la mattina alle 9.30 ci sarà un rosario e a seguire alle 10 una...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:22

Il segretario del circolo centro storico del Pd Roberto Panchieri interviene nel dibattito sulla ristrutturazione della ex manifattura tabacchi: "Poiché non si possono negare i "significativi passi in avanti in direzione dell'interesse pubblico e della sostenibilità economica del progetto per le casse comunali" (come giustamente ha scritto Renato Bonturi), i...

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:20

È stata prorogata a lunedì prossimo, 15 febbraio 2021, la scadenza per la presentazione della domanda per la selezione ad uno dei 12 posti disponibili nel progetto di servizio civile universale “Info Salute Toscana Nord Ovest”.

lunedì, 8 febbraio 2021, 14:16

Quali sono i parchi pubblici attrezzati che frequenti? Sono vicini a casa? Cosa cambieresti? Quali arredi e attrezzature aggiungeresti? Cosa si può migliorare? Sono queste alcune delle domande a cui i cittadini possono rispondere fino al 28 febbraio, per essere protagonisti del futuro della città nel percorso partecipativo connesso al...

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:47

Mauro Rossi, segretario generale Fiom Cgil Lucca: Dopo un anno di trattativa è stata firmata l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro dell'industria metalmeccanica. Una trattativa lunga e difficile per l'importanza del contratto ma anche per la difficile situazione sanitaria ed economica che caratterizza il nostro paese.

lunedì, 8 febbraio 2021, 10:36

Il 10 febbraio 2021, i gruppi consiliari di centrodestra del Comune di Capannori hanno promosso questa manifestazione in concomitanza con la giornata del ricordo. I consiglieri si dislocheranno su tre siti: uno nella zona Nord ovvero il monumento dei caduti di Marlia, per la zona centrale del nostro comune è...