Da domani al LU.C.C.A. la mostra "Dal pennello al tessuto"

Altre notizie brevi

lunedì, 1 febbraio 2021, 17:04

Si chiama 'Sos Ristoranti' la campagna messa in atto a livello nazionale da Fratelli d'Italia, fortemente voluta dal presidente Giorgia Meloni per sostenere e supportare uno dei settori più colpiti dalla crisi e dall'incompetenza del governo Conte.I titolari di ristoranti, bar, pub e attività di somministrazione di alimenti e bevande...

lunedì, 1 febbraio 2021, 16:03

Da lunedì prossimo (8.2.2021), per chi volesse visitare il museo nazionale di Palazzo Mansi, il Marchese Luigi Mansi sarà disponibile nel percorso museale non solo per illustrare la storia della famiglia ma aneddoti particolari della sua nobile famiglia soprattutto legata agli anni d'oro fino agli anni Sessanta anni in cui...

lunedì, 1 febbraio 2021, 15:56

Fedele all'hashtag #alvostrofianco, ormai suo marchio di fabbrica, Fratelli d'Italia di Capannori, grazie all'aiuto dei genitori, interviene sul servizio di Piedibus che, dopo una lunga attesa dovuta all'emergenza Covid-19 e a successivi problemi di carattere organizzativo, è ripartito per le scuole primarie di Capannori e Lunata."Ringrazio i cittadini che anche...

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:45

Continua il potenziamento della connettività ad internet per le scuole capannoresi per consentire, in particolare, un migliore svolgimento della didattica a distanza, ma anche la normale attività didattica. Questo grazie ad un finanziamento di 11.200 euro che il Comune di Capannori ha ottenuto dalla Regione Toscana partecipando ad un bando...

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:14

“Con Marcello Pardini se ne va una figura di riferimento per l’imprenditoria versiliese e uno dei soci storici della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca”. Così il presidente Marcello Bertocchini ha commentato la notizia della scomparsa dell’Ingegner Marcello Pardini.

lunedì, 1 febbraio 2021, 14:08

L’Azienda USL Toscana nord ovest - zona di Lucca - comunica che dal mese di gennaio le visite anestesiologiche, finora limitate alle sole gravidanze a rischio, vengono estese a tutte le gravidanze fisiologiche.

lunedì, 1 febbraio 2021, 13:59

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1° febbraio, sono 156. In lucchesia si registrano oggi 19 nuovi casi di contagio da Covid-19. Nel dettaglio: Altopascio 2, Capannori 1, Lucca 12, Porcari 4.

domenica, 31 gennaio 2021, 17:07

Confindustria Toscana Nord esprime il suo più profondo cordoglio la scomparsa dell'ingegner Marcello Pardini, più volte presidente di Assindustria Lucca.

domenica, 31 gennaio 2021, 15:34

Nidil Cgil Pistoia e tutta la Cgil esprimono il loro cordoglio e dolore per la morte di Romulo Sta Ana, rider di 47 anni che nella serata di sabato sera è rimasto vittima di un infortunio mortale sul lavoro nei pressi del locale Mc Donald di Montecatini Terme:

domenica, 31 gennaio 2021, 15:28

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 gennaio, sono 138.