Difendere Lucca presenta "Discutere Lucca", appuntamento settimanale in diretta Fb sui problemi della città

Altre notizie brevi

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:48

Una serie di fontanelli sul territorio di Capannori, precisamente a Lunata, Lammari, Tassignano, Santa Margherita e Guamo: è il progetto che l'amministrazione ha proposto il 20 gennaio. Un'idea che non soddisfa l'opposizione che interviene spiegando come sia un'azione non risolutiva verso i veri problemi del comune: "Bisogna estendere la rete...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:38

L'inaugurazione di ieri della stanza degli abbracci all'intento dell'Rsa di Marlia accende gli animi dell'opposizione. "Si tratta di una proposta arrivata in consiglio grazie a una mozione proposta da noi e a suo tempo bocciata dalla maggioranza - incalza Matteo Scannerini, consigliere di Forza Italia di Capannori - Non siamo...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 15:13

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 febbraio, sono 216.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 13:28

Un tuffo nell’arte lucchese dal Medioevo al Rinascimento. Sabato 20, dalle 10 alle 12, spetterà allo storico dell’arte Riccardo Massagli accompagnare i partecipanti alla scoperta delle opere, delle influenze, delle contaminazioni e dei capolavori che rendono Lucca unica anche dal punto di vista pittorico.

martedì, 16 febbraio 2021, 18:41

PSI Lucca attacca Caccia, Pesca e ambiente per il suo manifesto sulla caccia: In merito al manifesto affisso da Cpa (Caccia, pesca e ambiente), presso Via Martiri delle foibe a Lucca, riportante da un lato tre cacciatori con cani in una battuta di caccia con le prede catturate e dall'altro...

martedì, 16 febbraio 2021, 18:39

Confartigianato Imprese Lucca comunica che è stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.

martedì, 16 febbraio 2021, 18:32

È stata firmata l'ordinanza che dispone l'abbattimento di due lecci che si trovano sulla Circonvallazione, in viale Regina Margherita. Secondo la perizia e una successiva nota dell'agronoma Letizia Cipresso, i due esemplari presentano profonde ed estese carie interne che ne hanno compromesso la stabilità con elevata propensione a possibili cedimenti...

martedì, 16 febbraio 2021, 14:32

E' tornato pienamente in funzione il ripetitore Tim di Colle di Compito che, andato a fuoco nel luglio del 2019, era stato ripristinato con una soluzione provvisoria messa in atto dal gestore, a seguito anche delle sollecitazioni dell'amministrazione Menesini affinchè il problema fosse risolto quanto prima per garantire un servizio...

lunedì, 15 febbraio 2021, 18:05

I progetti di innovazione urbana di Lucca e Pisa, finalizzati alla riqualificazione dei quartieri 'Sant'Anna' e 'I Passi', saranno potenziati. Due collegi di vigilanza Regione-Comuni, ai quali hanno partecipato l'assessore regionale all'urbanistica Stefano Baccelli ed i sindaci delle due città interessate, hanno ratificato la scelta della Regione di destinare all'implementazione...

lunedì, 15 febbraio 2021, 17:15

Sabato 27 e domenica 28 marzo 2021 Emergency sarà a Lucca con “La Colomba di Pace”, il tipico dolce pasquale simbolo di pace e fratellanza, realizzato in collaborazione con Tre Marie. Un gesto di condivisione e solidarietà che, anche quest’anno, si può trasformare in un aiuto concreto per sostenere il...