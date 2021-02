E' morto Angelo Franchi fratello di Umberto: condoglianze alla famiglia

sabato, 27 febbraio 2021, 17:03

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve scritto di Umberto Franchi, ex sindacalista e persona coerente e lineare: Esprimo in profondo dolore. Mio fratello Angelo se ne andato all'ospedale di Lucca stamattina, da solo a causa delle misure Covid. Angelo era sofferente e per i medici non è stato possibile salvarlo. La malattia negli stadi finali lo ha portato via in poco tempo. Mio fratello Angelo Franchi è sempre stata una persona buona, acaro, altruista, speciale... con grandi competenze nel suo lavoro, sempre disponibile per i lavoratori per gli altri, per tutte le categorie del sindacato CGIL che si rivolgevano a lui per fare vertenze o chiedergli consigli. Angelo che era in pensione, ha lavorato 37 presso la CGIL di Lucca in qualità di Dirigente dell'Ufficio Vertenze, apprezzato per le sue capacità professionali non solo dai lavoratori, ma anche da tutti i consulenti del lavoro, i commercialisti che lo conoscevano e si rivolgevano a lui soprattutto per impostare legalmente i fallimenti delle varie aziende. Angelo si prestava sempre, con competenza senza limiti di orari, senza pretese personali, ma solo in funzione della giustizia sociale e del bene comune. Ad Umberto e alla famiglia le condoglianze della Gazzetta di Lucca.