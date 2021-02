Europa Verde Lucca sostiene il Comitato per San Concordio

Altre notizie brevi

sabato, 20 febbraio 2021, 16:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 febbraio, sono 312. Tra Lucca e Piana si registrano oggi 40 nuovi casi: Altopascio 9, Capannori 10, Lucca 16, Montecarlo 3, Porcari 2.

sabato, 20 febbraio 2021, 15:20

Incroceranno le braccia per 4 per quattro ore lunedì 22 febbraio tutti gli addetti del Gruppo Aspi - Autostrade per l'Italia. A darne notizia unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Sla Cisal e Ugl Viabilità e Logistica spiegando che "siamo alle solite, se non peggio, perché nella passata gestione gli...

sabato, 20 febbraio 2021, 12:37

100 anni rappresentano un traguardo davvero notevole per una società sportiva che è stata per così tanto tempo un punto di riferimento per la città e per tutta la provincia di Lucca, anche per quanto riguarda l'impegno sociale.

sabato, 20 febbraio 2021, 08:43

Il consigliere comunale della Lega Salvini premier di Capannori, Bruno Zappia, interviene dopo l'ultimo consiglio comunale che ha visto al centro la discussione sulla mozione "plastic free" della minoranza.

venerdì, 19 febbraio 2021, 21:40

Gianfranco, Morea e Ilaria Betti desiderano ringraziare Eleonora, Silvia e Ida per la loro professionalità e gentilezza. Quali operatrici della Cooperativa La Salute hanno fornito non un semplice pacchetto Covid domiciliare (così si chiama il servizio che svolgono, assistendo pazienti allettati e positivi al Covid-19), ma lo hanno arricchito di...

venerdì, 19 febbraio 2021, 18:06

“La priorità è rimettere subito in moto il settore agrituristico. Ora dobbiamo voltare pagina puntando su un piano strutturale di ripresa e rilancio, che tenga conto e promuova le peculiarità uniche della nostra offerta, in linea con la transizione verde.

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:04

Giovedì 25 febbraio alle ore 15 si svolgerà una seduta del consiglio comunale dedicata a “Lucca dopo il Covid” ossia a tutti i temi che riguardano il futuro della città e la programmazione della ripresa economica, sociale e culturale quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente superata.

venerdì, 19 febbraio 2021, 14:37

"Ben venga il dibattito sul possibile cambio di denominazione dello stadio di Lucca - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - ma, probabilmente, sarebbe più interessante approfondire le dinamiche relative al futuro dell'impianto stesso." "C'è un progetto che dovrà essere vagliato-prosegue il Consigliere-ma occorrerà capire anche le...

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 febbraio, sono 226. Tra Lucca e Piana sono in tutto 41 i casi di contagio che si registrano oggi: Altopascio 7, Capannori 17, Lucca 13, Montecarlo 1, Porcari 3.

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:29

La voce dei cittadini si è fatta sentire e il ripristino del parapetto di un settore nel cimitero di Lammari è cominciato. "C'è voluto un po' di tempo, è vero, ma gli impegni sono stati mantenuti - afferma Guido Angelini, consigliere del Pd di Capannori - Da tempo i cittadini...