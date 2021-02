Fratelli d'Italia a sostegno dei ristoratori. Zucconi e Rossi: "Un'azione concreta a sostegno di uno dei comparti più colpiti"

lunedì, 1 febbraio 2021, 17:04

Si chiama 'Sos Ristoranti' la campagna messa in atto a livello nazionale da Fratelli d'Italia, fortemente voluta dal presidente Giorgia Meloni per sostenere e supportare uno dei settori più colpiti dalla crisi e dall'incompetenza del governo Conte.



I titolari di ristoranti, bar, pub e attività di somministrazione di alimenti e bevande hanno bisogno di un supporto concreto - affermano il deputato Riccardo Zucconi, ristoratore fra gli ideatori dell'iniziativa e Fabrizio Rossi, coordinatore FDI Regione Toscana: da oggi, grazie alla collaborazione di Fratelli d'Italia, chi vorrà potrà aderire gratuitamente ad un'azione comune di indennizzo con la quale far valere in giudizio i propri interessi".



Gli imprenditori interessati potranno scrivere una mail a sosristoranti@fratelli-italia.it e saranno ricontattati per tutte le pratiche necessarie. L'adesione dovrà perfezionarsi con la consegna dei documenti richiesti entro il 15 febbraio.



"I ristoratori non spendono e non rischiano nulla, tengono a precisare Zucconi e Rossi: in caso di accoglimento della domanda, agli aderenti verrà corrisposta a titolo di indennizzo una somma come eventualmente disposto dal giudice; in caso contrario, non verrà richiesta alcuna somma, nemmeno per le spese legali. In questo modo vogliamo evidenziare in modo ancor più intenso il nostro supporto al mondo della ristorazione- concludono - un comparto messo in ginocchio dall'emergenza coronavirus e totalmente abbandonato dall'incoerenza e dalla incompetenza di questo governo".



Per informazioni più dettagliate: zucconi_r@camera.it