Il presidente della Fondazione Versiliana Alfredo Benedetti si unisce al cordoglio per la scomparsa di Vincenzo Placido

Altre notizie brevi

domenica, 28 febbraio 2021, 21:47

Massimo Mallegni, senatore di Forza Italia, ha commentato la scomparsa di Vincenzo Placido: “Oggi ci lascia una delle colonne della politica lucchese. Un amico, prima di tutto, e un leale compagno di partito. Vincenzo ha sempre interpretato la politica come servizio e anche ultimamente si spendeva senza tregua per la...

domenica, 28 febbraio 2021, 19:44

"Oggi Lucca piange un uomo che si è fortemente impegnato per il suo territorio, animato da una grande passione civile". Lo sostiene la lista civica SiAmoLucca con il suo direttivo e i consiglieri comunali Remo Santini, Serena Borselli e Alessandro Di Vito ricordando Vincenzo Placido.

domenica, 28 febbraio 2021, 19:32

"Un politico d'altri tempi, con lo sguardo rivolto sempre verso il futuro". Con queste parole i consiglieri comunali Buchignani, Consani, Martinelli, Testaferrata e Torrini ricordano Vincenzo Placido, scomparso oggi a seguito di un improvviso malore: "Se ne è andato all'età di 79 anni, dopo aver vissuto una vita intensa ed...

domenica, 28 febbraio 2021, 18:47

Mercoledì 3 marzo alle ore 17.30, su google meet, si terrà un evento molto interessante promosso dal Soroptimist International Club di Lucca in occasione della festa della donna (anticipato di qualche giorno visti i numerosi incontri promossi da diversi Enti l’8 marzo).

domenica, 28 febbraio 2021, 14:50

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 febbraio, sono 293.

sabato, 27 febbraio 2021, 17:08

Riceviamo e pubblichiamo dal professor Claudio Cantini: A seguito delle dichiarazioni rilasciate in una intervista dal rag. Andrea Colombini su un quotidiano on line, comunico che ho dato mandato al mio legale di tutelare la mia immagine di docente di Conservatorio Statale anche a garanzia della Istituzione di Alta Formazione...

sabato, 27 febbraio 2021, 17:03

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve scritto di Umberto Franchi, ex sindacalista e persona coerente e lineare: Esprimo in profondo dolore. Mio fratello Angelo se ne andato all'ospedale di Lucca stamattina, da solo a causa delle misure Covid. Angelo era sofferente e per i medici non è stato possibile salvarlo.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:15

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 27 febbraio, sono 358.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:02

L’ospedale di Lucca si conferma punto di riferimento per la chirurgia vertebrale. Infatti anche Orazio Santonocito, direttore della Neurochirurgia di Livorno e dell’area aziendale “testa collo”, da lunedì 1° marzo effettuerà al “San Luca” interventi di questo genere.

sabato, 27 febbraio 2021, 16:02

Alla luce del grande successo della passata estate, il Comitato Culturale Tecnico Scientifico della Fondazione Michel de Montaigne e l'Assessorato alla Cultura del Comune di Bagni di Lucca ripropongono per i mesi di giugno, luglio e agosto 2021 la Seconda Edizione delle Passeggiate Estive a Bagni di Lucca fra arte,...