Incontro online organizzato dalle camere penali distrettuali toscane

Altre notizie brevi

venerdì, 12 febbraio 2021, 16:17

Si sono incontrati oggi al tavolo regionale le organizzazioni sindacali, la direzione della Bekaert e i rappresentanti della Regione.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:55

Atteso per oggi in Toscana, venerdì 12 febbraio, l’ingresso di masse d'aria fredda di origine continentale provenienti da est a cui si assoceranno, dal tardo pomeriggio-sera, nevicate sparse fino a bassa quota, in particolare sui settori appenninici e centro-meridionali.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:55

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 12 febbraio, sono 253.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:36

L'ufficio verde pubblico del Comune di Lucca è impegnato in questi giorni in manutenzioni alle alberature del quartiere di San Vito, durante le quali vengono semplicemente eliminati i rami secchi delle piante. Questa mattina è stata portata all'attenzione dell'assessore Celestino Marchini una segnalazione sulla pagina facebook del WWF lucchese nella...

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:34

Il Consorzio 1 Toscana Nord aderisce alla raccolta di firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare contro la propaganda fascista e nazista.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:17

“A pochi giorni dalla teorica partenza delle vaccinazioni antiCovid riservate agli over 80 - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in Consiglio regionale della Lega - pare che, purtroppo, vi siano ancora diversi ed importanti punti interrogativi riguardo alle effettive modalità operative dei medici di famiglia, chiamati a svolgere questa importante incombenza.”

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:13

Jam Academy sempre più connessa al mondo del lavoro, cerca deejay tecnico del suono, audio e luci per l’estate 2021. La ricerca è all’interno del progetto di Job Placement che l’istituto ha attivato nel 2018 in favore dei propri studenti. Jam Academy ha nella sua offerta formativa anche percorsi per deejay.

venerdì, 12 febbraio 2021, 15:10

In 86 Rsa della Toscana, oltre un quarto del totale, i contributi regionali saranno utilizzati per realizzare le ‘stanze degli abbracci', luoghi dedicati e protetti per favorire l’incontro tra gli ospiti e i familiari.

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:48

Anche domani mattina 13 febbraio Round Table 51 Lucca sarà a fianco di Banco Farmaceutico per la Giornata della Raccolta del Farmaco.

venerdì, 12 febbraio 2021, 14:25

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso un'allerta meteo di livello arancione (fase di attenzione) per rischio neve sulla zona A4 della Toscana, dove ricadono i comuni della Piana di Lucca: Capannori, Porcari, Montecarlo e Altopascio.