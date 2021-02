Italia Viva: "Città della cultura, due candidature che rischiano di elidersi a vicenda"

Altre notizie brevi

mercoledì, 24 febbraio 2021, 22:44

"Ma Clara Mei non è nemmeno un po' stanca di dire sempre e comunque no a tutto? Stavolta, anche all'opportunità di assicurare alle ragazze e ai ragazzi della città uno spazio esclusivamente per loro?". Marco Cecconi, di "Sinistra con", che abita a San Concordio e che a lungo è stato...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:49

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, interviene in merito alle candidature per la città capitale della cultura: "Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: per come è strutturato il meccanismo di scelta delle città che aspirano a divenire capitale italiana della cultura, Viareggio, da sola, di...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:59

Una giornata di sciopero (che proseguirà fino alle 19 di oggi) per i lavoratori delle aziende che offrono il servizio di consegna a Amazon. La Uiltrasporti Toscana con questa iniziativa ha voluto rimarcare la propria contrarierà al ricorso alla cassa integrazione per un settore che durante la pandemia ha visto...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:58

Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:39

"Riteniamo incomprensibile il secco "No" del Governo agli emendamenti che Fratelli d'Italia aveva presentato per chiedere una proroga circa l'invio delle cartelle esattoriali a migliaia di cittadini e aziende italiane. Sarebbe stato un atto dovuto perché se si vuole parlare di rilancio, questo sarebbe stato il momento ed il modo giusto.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:47

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 febbraio,sono233.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:41

Si chiude il percorso di partecipazione propedeutico all'adozione del Piano Operativo del Comune di Lucca.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:38

Dichiarazione di Michele Massari segretario della FP CGIL di Lucca e Andrea Bacci della segreteria UILTRASPORTI di Lucca: Innanzitutto esprimiamo soddisfazione per la decisione di GEA srl di procedere a nuove assunzioni attraverso 2 bandi di selezione pubblica.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:37

L'Azienda USL Toscana nord ovest ha nominato la dottoressa Francesca Torelli Consigliera di fiducia. La Consigliera di fiducia è la persona incaricata di fornire consulenza ed assistenza gratuita alle dipendenti e ai dipendenti, collaboratori a qualsivoglia titolo con l’AUSL Toscana nord ovest che siano oggetto di molestie, mobbing e discriminazioni.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 09:34

Continua la campagna di formazione della Cecchini Cuore ONLUS a Lucca. Il Corso BLS-D è stato organizzato dal Nucleo Cinofilo Autieri Italia Lucca si svolgerà il giorno 27 Febbraio 2021 alle ore 09,00 presso la sede dell'Associazione "LA CORTE" in via di Cortinella, 8/A a Marlia-Lucca (accanto alla sede della...