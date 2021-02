"L'immunità comportamentale durante la pandemia": incontro in web conference

Altre notizie brevi

"Una delle zone del capannorese piu' belle è sicuramente la zona sud, la quale purtroppo è lasciata completamente all'incuria ed al degrado (vedi le strade dissestate in molti punti) senza essere valorizzata.Viene ricordata solamente una volta l'anno, con la mostra delle camelie - dichiarano Paolo Ricci e Matteo Petrini di...

Avviato l’iter che porterà alla realizzazione dell’asse suburbano di Lucca. Si è riunita oggi per la prima volta la Conferenza dei servizi funzionale all’Accordo di programma per l’opera, alla quale hanno preso parte l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli, su mandato del presidente Eugenio Giani, ed il sindaco di Lucca...

“Prendiamo atto del ritorno alla zona arancione, era presumibile infatti una recrudescenza dopo la folla delle scorse settimane” afferma Massimo Mallegni, Senatore di Forza Italia.

Lo propongono il deputato e capogruppo di Fratelli d'Italia Riccardo Zucconi, il capogruppo FdI in consiglio regionale Francesco Torselli e il consigliere regionale FdI Vittorio Fantozzi: "Anche a fronte delle difficoltà della Regione Toscana nel gestire correttamente il piano vaccinale - antinfluenzale prima e anti Covid19 poi - con gravi...

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 febbraio, sono 242. In lucchesia si registrano 41 nuovi casi di contagio: Altopascio 5, Capannori 9, Lucca 26, Porcari 1.

Sabato 13 febbraio si terrà a Lucca una riunione di Italia Viva per valutare la situazione politica nazionale che ha visto Matteo Renzi raggiungere tutti gli obiettivi posti per il superamento dell'ingessato Governo Conte e la nascita di un "Governo del SI" per affrontare, con competenza, le urgenze dell'Italia: pandemia,...

Saranno 7 le sedi “meso”, quelle di media grandezza (in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno), in cui giovedì 11 febbraio alle ore 14 (fino alle 19) partirà sul territorio dell’Azienda USL Toscana la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

A causa della parziale caduta di un muro il cimitero di Gragnano resterà chiuso nella parte bassa per alcuni giorni per consentire all'amministrazione comunale, prontamente intervenuta, di eseguire i lavori di messa in sicurezza. La parte alta del cimitero resta aperta al pubblico.

I gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Lucca esaltano l'operato della giunta Tambellini a seguito di una serie di dati apparsi negli ultimi giorni:

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 febbraio, sono 153.