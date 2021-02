Lite Consani-Barsanti, Enrico Torrini si propone come paciere

venerdì, 12 febbraio 2021, 10:00

"Nella capigruppo del 10 febbraio, nella quale avremmo dovuto discutere sul Consiglio Comunale relativo ai contenitori del comune di Lucca, ci dovevo essere io, quale referente del gruppo misto. Per una impossibilità sopravvenuta mi sono fatto sostituire dalla consigliera Consani, che ringrazio per la pronta disponibilità, e che purtroppo ha avuto un diverbio con il consigliere Barsanti di cui abbiamo letto sui quotidiani on line.



Sono cose che succedono e sono solito evitare l'ipocrisia del porgere la solidarietà "di genere", proprio perché frequento veramente la parità tra uomo e donna, ognuno con le proprie caratteristiche, senza farne bandiera politica o convenienza del momento. Devo dire tuttavia che in un consesso come quello del Consiglio Comunale e delle relative Commissioni, dovremmo tentare di non scadere nel volgare e nella maleducazione tra colleghi, a prescindere dal sesso e dall'appartenenza politica degli astanti. La lingua italiana è così variegata che il politico che si ritiene tale potrebbe, e dovrebbe, divertirsi ad usarla per vergare educatamente qualsiasi componente senza la necessità di trascendere.

Colgo questa occasione per invitare tutti i componenti del Consiglio, me compreso, anche per l'esempio da dare ai nostri concittadini che, nonostante siano notoriamente focosi, restano sempre molto prudenti, ad evitare di scaldarsi usando toni non consoni all'assemblea che siamo chiamati a frequentare. È auspicabile dunque un chiarimento tra il consigliere Barsanti e la consigliera Consani affinché i rapporti possano finalmente tornare a distendersi."