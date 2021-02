Lo storico Orsi ricorda la strage dei disabili in Germania in diretta su YouTube

giovedì, 4 febbraio 2021, 12:48

La Commissione consiliare politiche sociali e della salute e il Tavolo della disabilità del Comune di Lucca, in seduta congiunta, hanno voluto commemorare nel contesto delle iniziative del Giorno della memoria una strage particolarmente efferata quella dei disabili nel corso degli anni '30 e '40 del Novecento.

Lo storico Lorenzo Orsi, dottorando in storia contemporanea all'Università di Pisa, terrà una relazione sul tema nel corso della seduta che sarà trasmessa in diretta sul canale Youtube del Consiglio Comunale domani – venedì 5 febbraio – alle ore 15.

Si tratta di una strage che partì molto prima di quelle altrettanto efferate degli anni '40 in Germania quando fu deciso che i malati di mente in particolare e quelli improduttivi in generale non erano degni di vivere. Cominciò così la silenziosa caccia alle persone disabili, inizialmente in forma molto subdola e controllata, poi progressivamente in maniera sempre più massiccia istituendo un ufficio con un progetto “Aktion T4”.

Il programma tedesco di sterilizzazione e sterminio, che prese il nome di “Aktion T4” prese nome dalla palazzina berlinese al numero 4 di Tiergartenstrasse, dove aveva sede il suo centro nevralgico, e portò alle estreme conseguenze i concetti di igiene razziale, eutanasia ed eugenetica che comunque tra le due guerre non furono affatto una prerogativa della sola Germania. Alla seduta prenderanno parte anche il sindaco Alessandro Tambellini e l’assessora Valeria Giglioli.