Lucca 2200 anni di storia: quarto appuntamento con Renzo Sabbatini, la Signoria dei Guinigi e la nascita della Repubblica di Lucca

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:58

Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca.

L’incontro - che, come per le volte scorse si terrà in modalità online su piattaforma Zoom e in diretta sulla pagina Facebook della Casa della memoria e della pace - è previsto per sabato 27 febbraio, alle 10. Sarà lo storico Renzo Sabbatini a condurre i partecipanti alla scoperta della Lucca rinascimentale. Un viaggio che dalla Signoria di Paolo Guinigi arriverà fino al riordino di quel peculiare laboratorio diplomatico che è stata la Repubblica di Lucca.

La partecipazione è libera e gratuita, ma è obbligatorio iscriversi all’indirizzo email: casadellamemoria@comune.lucca.it per ricevere il link della piattaforma Zoom.

Lucca 2200 anni di storia è la rassegna virtuale interamente dedicata alla storia della città, raccontata attraverso le voci di storiche e storici, studiose e studiosi, ricercatrici e ricercatori del nostro territorio: il programma rientra nel programma Lucca Learning City, di cui Lucca fa parte insieme con altre 230 città nel mondo, come luogo dove l’apprendimento segue e fortifica tutte le fasi della vita.