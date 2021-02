Lucca: da 1° marzo di nuovo funzionante il call center della libera professione

Altre notizie brevi

venerdì, 26 febbraio 2021, 18:24

Il presidente della Regione Toscana, anche alla luce dei provvedimenti assunti dal TAR del Lazio, conferma che le estetiste ed i tatuatori possono rimanere aperti anche in zona rossa. "Per ora non è il caso di Lucca - dichiara Confartigianato -, che è in zona arancione, ma almeno abbiamo un’indicazione...

venerdì, 26 febbraio 2021, 17:40

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 febbraio, sono 361. Sono 50 i nuovi casi di contagio in lucchesia: Altopascio 1, Capannori 8, Lucca 32, Montecarlo 3, Porcari 6.

venerdì, 26 febbraio 2021, 13:30

Il 22 febbraio la commenda Templare "Mansio Templi Lucensis Sancti Petri" di Lucca, nello spirito di fratellanza che la caratterizza, poiché si ritiene che essere Cavaliere Templare non significhi solo indossare un bianco mantello nelle Cerimonie, o nelle occasioni di riunioni, ha formato tra i suoi iscritti un gruppo che...

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:27

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto tecnico, non è al momento funzionante il call center per la libera professione nell’ambito territoriale di Lucca.

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 febbraio, sono 396. Sono 48 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in lucchesia: Altopascio 4, Capannori 11, Lucca 24, Montecarlo 5, Porcari 4.

giovedì, 25 febbraio 2021, 12:47

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge sulle Città murate, che definisce le linee attraverso cui i Comuni possono accedere al bando, che prevede lo stanziamento di due milioni di euro all'anno per il triennio 2021-2023."Si tratta di un'opportunità per la provincia di Lucca.

giovedì, 25 febbraio 2021, 10:20

I supermercati Penny Market offrono oltre 100 assunzioni e stage per le seguenti mansioni: Addetti alla Vendita, che dovranno supportare la clientela, rifornire i banchi, esporre la merce sugli scaffali, tenere pulito e in ordine il negozio e occuparsi di tutte le attività di cassa; Assistenti al Direttore di Negozio,...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 22:44

"Ma Clara Mei non è nemmeno un po' stanca di dire sempre e comunque no a tutto? Stavolta, anche all'opportunità di assicurare alle ragazze e ai ragazzi della città uno spazio esclusivamente per loro?". Marco Cecconi, di "Sinistra con", che abita a San Concordio e che a lungo è stato...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:49

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, interviene in merito alle candidature per la città capitale della cultura: "Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: per come è strutturato il meccanismo di scelta delle città che aspirano a divenire capitale italiana della cultura, Viareggio, da sola, di...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:32

Sono Simonella Davini e Alberto Baccini di Italia Viva Lucca e i suoi territori ad intervenire in merito alle candidature di Lucca e Viareggio come cittò della cultura: "Da ieri la nostra provincia conta ben due comuni candidati a Città italiana della Cultura 2024: Lucca e Viareggio.