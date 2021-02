Maltempo, codice arancione per vento e mareggiate. Codice giallo per piogge e temporali

Altre notizie brevi

martedì, 9 febbraio 2021, 20:17

Saranno 7 le sedi “meso”, quelle di media grandezza (in grado di garantire fino a 420 somministrazioni al giorno), in cui giovedì 11 febbraio alle ore 14 (fino alle 19) partirà sul territorio dell’Azienda USL Toscana la somministrazione del vaccino AstraZeneca.

martedì, 9 febbraio 2021, 20:11

A causa della parziale caduta di un muro il cimitero di Gragnano resterà chiuso nella parte bassa per alcuni giorni per consentire all'amministrazione comunale, prontamente intervenuta, di eseguire i lavori di messa in sicurezza. La parte alta del cimitero resta aperta al pubblico.

martedì, 9 febbraio 2021, 20:06

I gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Lucca esaltano l'operato della giunta Tambellini a seguito di una serie di dati apparsi negli ultimi giorni:

martedì, 9 febbraio 2021, 20:05

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 febbraio, sono 153.

martedì, 9 febbraio 2021, 15:46

E’ già in fase di consegna, nella giornata di oggi, 9 febbraio, la prima fornitura del vaccino anti-Covid di AstraZeneca, destinata alla Toscana: in tutto 15.400 dosi, di cui 3.400 dosi saranno consegnate, alle ore 13, al “Misericordia” di Grosseto per la Asl Sud Est; 5.100 dosi, alle 15.30, agli...

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:38

Mentre la politica nazionale si prepara a rielaborare il programma per ottenere i miliardi di euro messi a disposizione dall'Europa per il piano di investimenti conosciuto come Recovery Found, che saranno davvero utili solo se accompagnati da un insieme di progetti credibili, Lucca emerge a livello nazionale come terzo Comune...

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:37

Sono pronte le prime strutture dedicate alla vaccinazione su più larga scala degli under 55, grazie all’arrivo dei vaccini di AstraZeneca.

lunedì, 8 febbraio 2021, 17:34

Sabato 13 febbraio - Ciaspolata a San Pellegrino in Alpe: San Pellegrino in Alpe, al confine tra Toscana ed Emilia Romagna, è il paese più alto di tutto l'arco Appenninico. Luogo di frontiera, ricco di leggende e storie del passato, è il posto ideale per godere delle belle nevicate che...

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:57

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 febbraio, sono 191.

lunedì, 8 febbraio 2021, 15:55

Giovedì 11 febbraio è la festa liturgica di Nostra Signora di Lourdes. Nella città di Lucca vi è una particolare venerazione alla Madonna di Lourdes nella chiesa di San Giusto, nell’omonima piazza del centro storico: infatti la mattina alle 9.30 ci sarà un rosario e a seguire alle 10 una...