Massari e Bacci soddisfatti per bando assunzioni GEA srl

mercoledì, 24 febbraio 2021, 13:38

Dichiarazione di Michele Massari segretario della FP CGIL di Lucca e Andrea Bacci della segreteria UILTRASPORTI di Lucca: Innanzitutto esprimiamo soddisfazione per la decisione di GEA srl di procedere a nuove assunzioni attraverso 2 bandi di selezione pubblica. Il primo per l'assunzione di 4 addetti all'area conduzione con patente C e CQC; l'altro per l'assunzione di 7 lavoratori con patente B da impiegare nella raccolta. Una decisione fortemente sollecitata dalle nostre organizzazioni in presenza di un organico ormai molto ridimensionato dai pensionamenti. Riteniamo peraltro che si debba dare atto ai lavoratori di GEA srl di aver fatto enormi sacrifici in questi anni, sia nel periodo di SEVERA quando, si ricorderà, viaggiavano in arretrato con gli stipendi di 4/5 mensilità, sia successivamente dando un forte contributo per il risanamento della società in termini di impegno e di attaccamento al servizio. FP CGIL e UILTRASPORTI organizzano sinergicamente un corso di preparazione alle selezioni per orientare e dare un contributo a quanti, partecipando alla selezione, ritengono di aver bisogno di un contributo. Il corso avrà inizio il 2 marzo e si terrà on line in ossequio alle norme anti covid.