Maurizio Marchetti: "Giorgia Meloni e il Tirreno, due facce del solito odio"

martedì, 23 febbraio 2021, 16:41

Grazie anche al decisivo contributo di Fratelli d'Italia, la Commissione Sviluppo Economico ha approvato all'unanimità un atto che impegna la Regione ad attivare importanti misure di sostegno alle aziende toscane danneggiate dalla crisi economica dovuta alla pandemia."Il nostro impegno si è concentrato sui ristori alle agenzie di viaggio, alle guide...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:30

Anche al Comune di Lucca, come nel resto d'Italia, le bandiere sono state poste a mezz'asta per commemorare la morte dell'ambasciatore italiano in Congo, Luca Attanasio e del carabiniere della scorta, Vittorio Iacovacci. I due connazionali sono stai uccisi ieri (22 febbraio) nel corso di un attacco a un convoglio...

martedì, 23 febbraio 2021, 14:25

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 febbraio, sono 250.

martedì, 23 febbraio 2021, 14:16

Uno sportello per tutte le donne che vivono situazioni di violenza o che temono di essere vessate a seguito della decisione di lasciare il proprio compagno.

martedì, 23 febbraio 2021, 14:07

Tutte le ultime informazioni in tema di vaccinazioni antiCovid-19 sono adesso facilmente consultabili, 24 ore su 24, attraverso l’assistente virtuale Whatspp dall’Azienda USL Toscana nord ovest.

lunedì, 22 febbraio 2021, 22:16

"La sicurezza di Lucca è un tema che va affrontato con i cittadini": sono le parole di Massimiliano Bindocci del Movimento 5 Stelle di Lucca di fronte al tema delle installazioni, proposte dall'amministrazione, lungo le mura.

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:55

Individuare le attività necessarie per combattere il fenomeno dell’erosione costiera, che rischia di provocare danni importanti alle imprese del settore turistico balneare. Questo l’obiettivo della task force permanente che è stata convocata dell’assessora ad ambiente, Protezione civile e difesa del suolo Monia Monni a seguito di un incontro, tenuto in...

lunedì, 22 febbraio 2021, 19:53

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:23

Nell’azienda USL Tosana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 febbraio, sono 230.

lunedì, 22 febbraio 2021, 17:22

Prosegue il percorso di informazione e partecipazione dei cittadini che intendono seguire le attività, del Comune di Lucca, rispetto al Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare.