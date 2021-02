Maurizio Marchetti presenta la sua candidatura ad Altopascio

Altre notizie brevi

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 febbraio, sono 282. In lucchesia si registrano 40 nuovi casi di contagio: Altopascio 2, Capannori 14, Lucca 20, Montecarlo 1, Porcari 3.

giovedì, 18 febbraio 2021, 12:29

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza ai dipendenti e ai clienti dei 128 uffici postali della provincia di Lucca. Le disposizioni in vigore, che regolamentano gli ingressi, hanno comportato una parziale riorganizzazione dei servizi offerti dall’Azienda per evitare gli assembramenti.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:48

Una serie di fontanelli sul territorio di Capannori, precisamente a Lunata, Lammari, Tassignano, Santa Margherita e Guamo: è il progetto che l'amministrazione ha proposto il 20 gennaio. Un'idea che non soddisfa l'opposizione che interviene spiegando come sia un'azione non risolutiva verso i veri problemi del comune: "Bisogna estendere la rete...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:38

L'inaugurazione di ieri della stanza degli abbracci all'intento dell'Rsa di Marlia accende gli animi dell'opposizione. "Si tratta di una proposta arrivata in consiglio grazie a una mozione proposta da noi e a suo tempo bocciata dalla maggioranza - incalza Matteo Scannerini, consigliere di Forza Italia di Capannori - Non siamo...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:03

Una trasmissione settimanale in diretta Fb per parlare di argomenti relativi alla vita della città, per segnalare i problemi dal territorio e avere un filo diretto con l'associazione e il consigliere comunale Fabio Barsanti. "Uno spazio dedicato alla città e ai cittadini – dichiara in una nota l'associazione Difendere Lucca...

mercoledì, 17 febbraio 2021, 15:13

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 febbraio, sono 216.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 13:28

Un tuffo nell’arte lucchese dal Medioevo al Rinascimento. Sabato 20, dalle 10 alle 12, spetterà allo storico dell’arte Riccardo Massagli accompagnare i partecipanti alla scoperta delle opere, delle influenze, delle contaminazioni e dei capolavori che rendono Lucca unica anche dal punto di vista pittorico.

martedì, 16 febbraio 2021, 18:41

PSI Lucca attacca Caccia, Pesca e ambiente per il suo manifesto sulla caccia: In merito al manifesto affisso da Cpa (Caccia, pesca e ambiente), presso Via Martiri delle foibe a Lucca, riportante da un lato tre cacciatori con cani in una battuta di caccia con le prede catturate e dall'altro...

martedì, 16 febbraio 2021, 18:39

Confartigianato Imprese Lucca comunica che è stato definitivamente chiarito il regime fiscale degli aiuti ricevuti dagli autotrasportatori in relazione al crollo del Ponte Morandi previsti dal Decreto Genova. Tali aiuti sono considerati in conto esercizio e quindi soggetti a tassazione.

martedì, 16 febbraio 2021, 18:32

È stata firmata l'ordinanza che dispone l'abbattimento di due lecci che si trovano sulla Circonvallazione, in viale Regina Margherita. Secondo la perizia e una successiva nota dell'agronoma Letizia Cipresso, i due esemplari presentano profonde ed estese carie interne che ne hanno compromesso la stabilità con elevata propensione a possibili cedimenti...