Milleproroghe, Zucconi (FdI): "Da governo "no" inspiegabile a proroga invio cartelle"

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:39

"Riteniamo incomprensibile il secco "No" del Governo agli emendamenti che Fratelli d'Italia aveva presentato per chiedere una proroga circa l'invio delle cartelle esattoriali a migliaia di cittadini e aziende italiane. Sarebbe stato un atto dovuto perché se si vuole parlare di rilancio, questo sarebbe stato il momento ed il modo giusto. Dobbiamo dire basta a questa visione nemica dello Stato che i Governi che si susseguono continuano a dare, uno Stato lontano dai problemi reali e impellenti delle aziende italiane". Lo dichiara Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d'Italia e Capogruppo FdI in X Commissione – Attività Produttive, commercio e turismo.



"Oltre al danno dal mancato arrivo di ristori adeguati - incalza il deputato -, non capiamo perché ai cittadini si debba riconoscere anche la beffa dovuta all'invio di queste tasse che rischiano di minare la vita e il futuro di migliaia di aziende, che fanno fatica a sopravvivere alla pandemia e dei lavoratori che tirano avanti solo con la cassa integrazione. A rendere ancora più assurdo il diniego del Governo c'è il fatto che lo stesso abbia bocciato anche l'emendamento di Fratelli d'Italia che prevedeva quantomeno un pagamento rateizzato di queste tasse".



"Tra poco meno di una settimana - conclude - partiranno milioni e milioni di cartelle, notifiche in gran parte frutto della sospensione determinata dall'emergenza sanitaria. Il Governo si metta nei panni dei soggetti e delle categorie più colpite e sfrutti magari il Recovery Plan anche per sanare gli arretrati fiscali che molte aziende hanno accumulato in questo anno funesto".