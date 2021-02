Montemagni (Lega): "Quali tempistiche per il nuovo stadio?

Altre notizie brevi

venerdì, 19 febbraio 2021, 18:06

“La priorità è rimettere subito in moto il settore agrituristico. Ora dobbiamo voltare pagina puntando su un piano strutturale di ripresa e rilancio, che tenga conto e promuova le peculiarità uniche della nostra offerta, in linea con la transizione verde.

venerdì, 19 febbraio 2021, 16:04

Giovedì 25 febbraio alle ore 15 si svolgerà una seduta del consiglio comunale dedicata a “Lucca dopo il Covid” ossia a tutti i temi che riguardano il futuro della città e la programmazione della ripresa economica, sociale e culturale quando l'emergenza sanitaria sarà finalmente superata.

venerdì, 19 febbraio 2021, 13:19

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 febbraio, sono 226. Tra Lucca e Piana sono in tutto 41 i casi di contagio che si registrano oggi: Altopascio 7, Capannori 17, Lucca 13, Montecarlo 1, Porcari 3.

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:29

La voce dei cittadini si è fatta sentire e il ripristino del parapetto di un settore nel cimitero di Lammari è cominciato. "C'è voluto un po' di tempo, è vero, ma gli impegni sono stati mantenuti - afferma Guido Angelini, consigliere del Pd di Capannori - Da tempo i cittadini...

venerdì, 19 febbraio 2021, 12:04

Workshop Fotografico. Sabato 27 febbraio alle 10. Apertura esclusiva per i partecipanti del corso, del parco di una villa storica lucchese. Sarà un momento di svago e divertimento oltre che di didattica, per gli appassionati di fotografia e per tutti coloro che ci si vogliono avvicinare.

venerdì, 19 febbraio 2021, 10:36

Con una nota il partito Cambiamo! Fa sapere che il sostegno a Maurizio Marchetti neo candidato Sindaco di Altopascio per il centrodestra non sarà scontato. Una candidatura che ci lascia stupiti per i metodi appresi via stampa.Non siamo contrari alla figura di Marchetti, ma piuttosto al metodo non inclusivo.

giovedì, 18 febbraio 2021, 19:05

Sabato 20 febbraio, alle ore 11, presso la Sala Mediateca in piazza Ospitalieri a Altopascio, il responsabile regionale di Forza Italia senatore Massimo Mallegni , il capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni e il responsabile provinciale di Fratelli d'Italia onorevole Riccardo Zucconi presenteranno in una conferenza stampa ,...

giovedì, 18 febbraio 2021, 13:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 febbraio, sono 282. In lucchesia si registrano 40 nuovi casi di contagio: Altopascio 2, Capannori 14, Lucca 20, Montecarlo 1, Porcari 3.

giovedì, 18 febbraio 2021, 12:29

Sin dall’inizio dell’emergenza sanitaria Poste Italiane si è impegnata per garantire un accesso in sicurezza ai dipendenti e ai clienti dei 128 uffici postali della provincia di Lucca. Le disposizioni in vigore, che regolamentano gli ingressi, hanno comportato una parziale riorganizzazione dei servizi offerti dall’Azienda per evitare gli assembramenti.

mercoledì, 17 febbraio 2021, 16:48

Una serie di fontanelli sul territorio di Capannori, precisamente a Lunata, Lammari, Tassignano, Santa Margherita e Guamo: è il progetto che l'amministrazione ha proposto il 20 gennaio. Un'idea che non soddisfa l'opposizione che interviene spiegando come sia un'azione non risolutiva verso i veri problemi del comune: "Bisogna estendere la rete...