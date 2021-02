Nasce gruppo di supporto alla protezione civile

Altre notizie brevi

giovedì, 25 febbraio 2021, 16:27

L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a causa di un guasto tecnico, non è al momento funzionante il call center per la libera professione nell’ambito territoriale di Lucca.

giovedì, 25 febbraio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 25 febbraio, sono 396. Sono 48 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi in lucchesia: Altopascio 4, Capannori 11, Lucca 24, Montecarlo 5, Porcari 4.

giovedì, 25 febbraio 2021, 12:47

Il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità una proposta di legge sulle Città murate, che definisce le linee attraverso cui i Comuni possono accedere al bando, che prevede lo stanziamento di due milioni di euro all'anno per il triennio 2021-2023."Si tratta di un'opportunità per la provincia di Lucca.

giovedì, 25 febbraio 2021, 10:20

I supermercati Penny Market offrono oltre 100 assunzioni e stage per le seguenti mansioni: Addetti alla Vendita, che dovranno supportare la clientela, rifornire i banchi, esporre la merce sugli scaffali, tenere pulito e in ordine il negozio e occuparsi di tutte le attività di cassa; Assistenti al Direttore di Negozio,...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 22:44

"Ma Clara Mei non è nemmeno un po' stanca di dire sempre e comunque no a tutto? Stavolta, anche all'opportunità di assicurare alle ragazze e ai ragazzi della città uno spazio esclusivamente per loro?". Marco Cecconi, di "Sinistra con", che abita a San Concordio e che a lungo è stato...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:49

Roberto Panchieri, segretario del circolo centro storico del Pd, interviene in merito alle candidature per la città capitale della cultura: "Sgombriamo subito il campo da un possibile equivoco: per come è strutturato il meccanismo di scelta delle città che aspirano a divenire capitale italiana della cultura, Viareggio, da sola, di...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 19:32

Sono Simonella Davini e Alberto Baccini di Italia Viva Lucca e i suoi territori ad intervenire in merito alle candidature di Lucca e Viareggio come cittò della cultura: "Da ieri la nostra provincia conta ben due comuni candidati a Città italiana della Cultura 2024: Lucca e Viareggio.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:59

Una giornata di sciopero (che proseguirà fino alle 19 di oggi) per i lavoratori delle aziende che offrono il servizio di consegna a Amazon. La Uiltrasporti Toscana con questa iniziativa ha voluto rimarcare la propria contrarierà al ricorso alla cassa integrazione per un settore che durante la pandemia ha visto...

mercoledì, 24 febbraio 2021, 17:58

Tutto pronto per il quarto appuntamento della rassegna “Lucca 2200 anni di storia”, organizzata dal Comune di Lucca e dalla Casa della memoria e della pace di Lucca.

mercoledì, 24 febbraio 2021, 15:39

"Riteniamo incomprensibile il secco "No" del Governo agli emendamenti che Fratelli d'Italia aveva presentato per chiedere una proroga circa l'invio delle cartelle esattoriali a migliaia di cittadini e aziende italiane. Sarebbe stato un atto dovuto perché se si vuole parlare di rilancio, questo sarebbe stato il momento ed il modo giusto.